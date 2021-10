F1 oggi, GP USA 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi sabato 23 ottobre si disputano le qualifiche del GP degli USA 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Austin. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Si preannuncia un turno decisamente appassionante e avvincente, su una pista decisamente esigente dal punto di vista tecnico.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1

Si preannuncia un nuovo rovente testa a testa tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, i due piloti in lotta per la conquista del titolo iridato: l’alfiere della Mercedes e l’uomo della Red Bull si fronteggeranno a viso aperto, attenzione alla possibile intrusione di Valtteri Bottas e Sergio Perez (il finlandese dovrà però scontare una penalizzazione di cinque posizioni sullo schieramento). La Ferrari si affiderà a Charles Leclerc e Carlos Sainz con la speranza di ottenere un buon risultato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle qualifiche del GP degli USA 2021, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO QUALIFICHE GP USA F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 23 OTTOBRE

20.00-21.00 Prove libere 3

23.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP USA F1 2021: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Prove libere 3 e Qualifiche in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201).

Qualifiche in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite) alle ore 01.00 di domenica 24 ottobre.

Prove libere 3 e Qualifiche in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Qualifiche in differita streaming su tv8.it alle ore 01.00 di domenica 24 ottobre.

Prove libere 3 e Qualifiche in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche in replica su Sky Sport F1 nel rullo notturno (primo passaggio alle ore 01.00).

Foto: LivePhotoSport