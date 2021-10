F1 e MotoGP oggi: orari gare 24 ottobre, tv, programma, streaming TV8, DAZN e Sky

Oggi domenica 24 ottobre è una giornata campale per tutti gli appassionati di motori che potranno gustarsi ben due gare. Il weekend si chiude con il botto col GP degli USA per quanto riguarda la F1 e il GP di Emilia Romagna per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Austin e Misano dove i piloti si daranno battaglia per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti.

Si incomincia alle ore 14.00 con la MotoGP, mentre per la F1 bisognerà aspettare le ore 21.00. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle gare di F1 e MotoGP (oggi domenica 24 ottobre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. MotoGP in diretta streaming anche su DAZN. Previste le differite su TV8 per entrambi gli eventi.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI GARE DOMENICA 24 OTTOBRE

DOMENICA 24 OTTOBRE:

09.00-09.20 Moto3, warm-up

09.30-09.50 Moto2, warm-up

10.00-10.20 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

21.00 F1, gara

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Gara in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e SkySport 4K (canale 213).

Gara in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite) dalle ore 22.55.

Gara in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Gara in differita streaming, gratis per tutti, su tv8.it dalle ore 22.55.

Gara in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara in replica su Sky Sport F1 alle ore 23.00 e nel rullo notturno.

MOTOGP

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) e SkySport 4K (canale 213).

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, su DAZN e su Now TV.

Gare di tutte le classi in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite): Moto3 alle ore 13.55, Moto2 alle ore 15.10, MotoGP alle ore 16.50.

Gare di tutte le classi in differita streaming su tv8.it: Moto3 alle ore 13.55, Moto2 alle ore 15.10, MotoGP alle ore 16.50.

Warm-up e gare di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

