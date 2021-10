Si è conclusa a Portimao l’European Le Mans Series 2021. Tom Gamble/Jonathan Aberdein/Phil Hanson #22 regalano ad United Autosports la prima gioia della stagione, mentre DKR Engineering #4 ed Iron Lynk (Ferrari #80) festeggiano i rispettivi titoli in LMP3 e GTE.

Lo spettacolo non è mancato nell’Algarve con una prova che si è aperta con un brutto crash all’uscita dell’ultima curva a 3h e 30 dalla conclusione. Il sudamericano Memo Rojas (Duqueine Team #30) ha perso una ruota all’uscita di curva 15, un problema che ha portato la vettura a finire in testacoda. Il sudafricano ha attraversato pericolosamente la carreggiata, mentre il gruppo transitava sul rettifilo principale. Il greco Andreas Laskaratos (1 AM Villorba Corse/LMP3 #18), nel frattempo, ha provato a schivare l’Oreca #30, una missione riuscita. Il pilota ha però colpito il muro della pit lane danneggiando in modo serio l’auto.

Dopo una safety car ed una successiva red flag la competizione è ripresa con United Autosports subito al comando dopo il primo turno di soste. La già citata #22, auto che ha dominato il 2020, ha dovuto vedersela successivamente con l’Oreca #41 di Robert Kubica/Yifei Ye/Louis Deletraz (WRT), campioni già al termine della 4h di Spa-Francorchamps dello scorso mese.

L’equipaggio di Vincent Vosse ha provato a beffare il team di Zak Brown, una missione non riuscita. Secondo posto il forte terzetto di WRT davanti a Sophia Flörsch /Ferdinand Habsburg/Richard Bradley (Algarve Pro Racing), secondi in qualifica alle spalle dell’Oreca #37 di COOL Racing.

La compagine svizzera non è riuscita a vincere il titolo LMP3 in seguito ad un problema a metà gara. Nicolas Maulini/Matthew Bell/Niklas Kruetten #19 lasciano il successo finale al DKR Engineering #4 che festeggia grazie a Laurents Hörr/Mathieu de Barbuat. Gara perfetta per il team lussemburghese che completa la manifestazione portoghese davanti a Martin Hippe/Ugo De Wilde/Adam Eteki (Inter Europol Competition #13) ed a Wayne Boyd/Robert Wheldon/Edouard Cauhaupé ( United Autosports #2).

Campionato perfetto per la Ferrari che con il successo nella 4h di Portimao ha conquistato tutte le prove dell’ELMS 2021. Miguel Molina/Matteo Cressoni/Rino Mastronardi regalano ad Iron Lynk la prima gioia nella categoria grazie al successo odierno. La 488 GTE #80 svetta dopo una lunghissima lotta contro la Porsche #93 di Michael Fassbender/Richard Lietz/Felipe Laser (Proton Competition). Ultimo gradino del podio, invece, per Michelle Gatting/Rahel Frey/Sarah Bovy sulla Ferrari #83 di Iron Lynk.

Il mondo delle prove di durata non si ferma. Appuntamento la settimana prossima per il penultimo atto del FIA World Endurance Championship dal Bahrain. L’ELMS tornerà invece nel 2022.

Foto: Pier Colombo