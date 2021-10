Appuntamento da non perdere in quel di Portimao questo week-end, ultimo atto dell’European Le Mans Series 2021. Sono ancora due i titoli da assegnare dopo la 4h di Spa-Francorchamps che ha chiuso definitivamente i giochi nella LMP2 assegnando il campionato a Robert Kubica/Yifei Ye/Louis Deletraz (WRT #41). La compagine belga prepara la festa in Portogallo al termine di una stagione praticamente perfetta nell’anno dell’esordio a tempo pieno.

La lotta in LMP2 è più che mai accesa per il secondo posto tra Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck de Vries (G-Drive #26), Tom Gamble/Jonathan Aberdein/Phil Hanson (United Autosports #22) e Will Stevens/Gabriel Aubry/Julien Canal (Panis Racing #65).

I russi sono in vantaggio con 64 punti contro i 62.5 dei francesi di Panis ed i 61 degli americani di United. La lotta tra queste quattro formazioni sarà più accesa che mai. Ricordiamo che c’è in palio il secondo invito alla 24h di Le Mans 2022, premio che spetta ai primi due classificati della categoria. Occhi puntati anche sull’Oreca #30 di Duqueine Team affidata a Rene Binder/Memo Rojas/Tristan Gommendy #30, equipaggio che potrebbe entrare nella lotta per il successo nell’ultimo evento stagionale.

Battaglia anche in LMP3, categoria che vedrà l’ultimo atto tra COOL Racing e DKR Engineering. Gli elvetici Nicolas Maulini/Matthew Bell/Niklas Kruetten #19 dovranno gestire 5 punti su Laurents Hörr che ha vinto gli ultimi tre appuntamenti. Occhi puntati come sempre su United Autosports e sui polacchi di Inter Europol che provano a completare nel migliore dei modi una stagione troppo altalenante per puntare al titolo.

Non solo prototipi, ma anche GT con le Ferrari a caccia della sesta vittoria consecutiva. Iron Lynk guida al momento il campionato con Miguel Molina/Matteo Cressoni/Rino Mastronardi #80. Il terzetto ha 20 punti di vantaggio su Emmanuel Collard/François Perrodo/Alessio Rovera (AF Corse #88), terzetto che paga a caro prezzo l’assenza in quel di Barcellona (Spagna) durante il primo appuntamento stagionale.

Orario particolare per l’ultima prova che scatterà alle 14.00 italiane. La diretta è disponibile come sempre sul canale YouTube dell’European Le Mans Series.

Foto: Pier Colombo