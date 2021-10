DIRETTA MotoGP, GP Misano 2021 LIVE: risultati FP3, svetta Zarco, Bagnaia e Quartararo fuori dalla top10! Alle 13.30 FP4 e qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1

LA CRONACA DELLE FP3 DI MOTOGP

ORARIO FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP IN CHIARO SU TV8

10.54 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a più tardi! Grazie e buon proseguimento di giornata

10.52 A questo punto tutto è rimandato alle ore 13.30 per la FP4 in assetto da gara, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 14.10. Ci attende un sabato pomeriggio di fuoco, vedremo quale sarà il meteo!

10.51 La classifica combinata delle prove libere:

1 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’42.374 19 1’42.232 19 1’40.384 17

2 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’44.041 19 0.087 0.087 1’42.809 19 1’40.471 16

3 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.999 6 0.136 0.049 1’41.305 10 1’40.520 13

4 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’44.243 20 0.448 0.312 1’42.591 16 1’40.832 13

5 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’43.791 20 0.471 0.023 1’42.883 6 1’40.855 13

6 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.204 19 0.541 0.070 1’43.470 8 1’40.925 21

7 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.054 13 0.558 0.017 1’43.585 18 1’40.942 16

8 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’45.656 15 0.580 0.022 1’42.291 17 1’40.964 18

9 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’44.324 17 0.583 0.003 1’42.775 18 1’40.967 17

10 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’44.575 15 0.601 0.018 1’42.601 16 1’40.985 21

11 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.183 17 0.737 0.136 1’42.669 5 1’41.121 20

12 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’44.513 16 0.745 0.008 1’42.842 11 1’41.129 20

13 51 M.PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.888 13 0.784 0.039 1’43.413 6 1’41.168 20

14 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’44.405 16 0.852 0.068 1’42.576 8 1’41.236 22

15 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.477 20 0.891 0.039 1’43.097 9 1’41.275 21

16 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.152 14 1.101 0.210 1’43.237 20 1’41.485 21

17 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’45.445 16 1.154 0.053 1’43.679 16 1’41.538 22

18 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’45.853 13 1.407 0.253 1’42.842 18 1’41.791 17

19 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’45.011 18 1.492 0.085 1’42.879 12 1’41.876 20

20 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.046 18 1.504 0.012 1’44.075 21 1’41.888 22

21 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’45.221 18 1.639 0.135 1’42.944 18 1’42.023 17

22 4 A.DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’45.881 16 1.867 0.228 1’44.643 10 1’42.251 19

23 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’44.751 14 2.217 0.350 1’43.789 19 1’42.601 19

24 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’46.966 5 2.231 0.014

10.50 Fuori dalla top10 anche il campione del mondo Mir, Pirro, Vinales, Bastianini, e Rins, ci attende una Q1 davvero incredibile!

10.48 Proseguono le difficoltà della Yamaha sul bagnato con Quartararo che non va oltre la 15a posizione. Ottimo, invece, Morbidelli che chiude 7°. Malissimo Dovizioso e Rossi, 22° e 23° con distacchi abissali

10.46 Succede di tutto nella FP3 di Misano 2! Sul viscido Zarco domina su Martin e Miller, confermando come la Ducati sia in gran spolvero, ma è incredibile l’11° posto di Bagnaia a 136 millesimi da Luca Marini che chiude decimo

10.44 Rimangono fuori, quindi, Bagnaia, Mir, Pirro, Quartararo, Vinales, Bastianini, Rins, Dovizioso, Rossi 23° e penultimo davanti a Savadori che si è rotto la clavicola

10.43 I 10 CHE PASSANO ALLA Q2

1 5 J. ZARCO 1:40.384 2 89 J. MARTIN +0.087 3 43 J. MILLER +0.136 4 88 M. OLIVEIRA +0.448 5 93 M. MARQUEZ +0.471 6 44 P. ESPARGARO +0.541 7 21 F. MORBIDELLI +0.558 8 41 A. ESPARGARO +0.580 9 9 D. PETRUCCI +0.583 10 10 L. MARINI +0.601

10.42 Quartararo sbaglia alla Quercia ed è fuori!!!!!!! Bagnaia neppure!!!!!! 11° a 136 millesimi da Marini!!!!!!!! Incredibile!!!!!!!!!!! Zarco nettamente primo

10.41 Quartararo è 13° e ha una ultima chance, Bagnaia esce dalla top10!! Entrano Aleix Espargarò e Luca Marini!

10.40 BANDIERA A SCACCHI!! ULTIMI SECONDI CON IL CUORE IN GOLA!!!!!

10.39 Bagnaia è nono ed al limite ma non migliora, stesso discorso per Quartararo. I due rivali devono centrare il giro perfetto ora!

10.38 Sembra che i primi 6-7 con Petrucci a 583 millesimi, siano abbastanza tranquilli, da quella posizione fino a 16° di Vinales tutti sono in forcing per agguantare la top10, Pol Espargarò si mette in sesta a 541 millesimi

10.37 Quartararo è fuori dalla top10 e si rilancia, Rossi fa segnare i suoi migliori parziali ma è lontanissimo dai migliori

10.36 Petrucci migliora ed è decimo a 1.032, davanti non migliora nessuno

10.35 Quartararo gira con una gomma usata di ben 20 giri e inizia a far segnare parziali interessanti. Morbidelli vola nel T1, quindi chiude in sesta posizione a 471 millesimi, il suo compagno di scuderia ora è decimo a 1.087, in vetta Zarco in 1.40.384

10.34 Zarco si porta in seconda posizione a 258 millesimi, Miller migliora ed è terzo a 349, risponde Mir che chiude in settima a 693

10.33 Marc Marquez è terzo a 384 millesimi da Martin, mentre Pirro sale in nona a 1.010

10.32 Morbidelli si porta in ottava posizione a 965 millesimi! Zarco spinge e si mette in terza a 499

10.31 Dai box arriva la conferma: Lorenzo Savadori si è rotto la clavicola destra

10.30 Bagnaia si lancia ma inizia su tempi altissimi, Morbidelli fa segnare i suoi migliori parziali ed è 14°, ma subito tempo cancellato

10.29 Tutti in pista, qualcuno con gomma da bagnato nuova, qualcuno con gomma usata. Vediamo quale scelta sarà la migliore!

10.28 Vinales migliora ma è solamente 19° a 2.235, Rossi è 23° a 3.207. Notizie sul fronte Savadori, si parla di un problema alla clavicola

10.27 Jorge Martin chiude un giro in 1:40.471 e vola al comando! 361 millesimi su Oliveira

10.26 Siamo ormai pronti per il time attack finale. Qualcuno proverà l’azzardo delle gomme slick? Al momento tutti con pneumatici da bagnato

10.25 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 88 M. OLIVEIRA 1:40.832 2 89 J. MARTIN +0.008 3 63 F. BAGNAIA +0.328 4 43 J. MILLER +0.371 5 36 J. MIR +0.463 6 93 M. MARQUEZ +0.499 7 5 J. ZARCO +0.566 8 10 L. MARINI +0.679 9 27 I. LECUONA +0.683 10 9 D. PETRUCCI +0.743

10.24 Al momento fuori dalla top10: Pirro, Quartararo, Aleix Espargarò, Rins, Bastianini, Morbidelli, Dovizioso, Vinales, Rossi e Savadori

10.23 Jorge Martin si rilancia, piazza un doppio record nel T2 e T3 e si mette al secondo posto in 1:40.840 a 8 millesimi da Oliveira!

10.22 Il portoghese della KTM sfrutta pista libera e condizioni in lieve miglioramento e prova ancora a migliorare il suo crono. Record per 88 millesimi nel T1, quindi cede un decimo e finisce per cadere all’ultima curva

10.20 Oliveira continua a martella, record per 297 millesimi nel T2, quindi 208 nel T3, chiude in 1:40.832 con 328 millesimi su Bagnaia

10.19 Ancora un cambio in vetta, ora è Oliveira a dettare il passo in 1:41.137 con 23 millesimi su Bagnaia e 66 su Miller

10.18 Quartararo migliora ma rimane 12° a 875 millesimi da Bagnaia e a 460 dalla top10

10.17 Diversi piloti si sono fermati ai box, mentre Bagnaia continua a spingere, arriva con 41 millesimi di record al T3 e chiude in 1:41.160 ed è primo!! 43 millesimi su Miller

10.16 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 43 J. MILLER 1:41.203 2 36 J. MIR +0.092 3 93 M. MARQUEZ +0.128 4 5 J. ZARCO +0.161 5 89 J. MARTIN +0.294 6 88 M. OLIVEIRA +0.342 7 63 F. BAGNAIA +0.453 8 27 I. LECUONA +0.583 9 51 M. PIRRO +0.692 10 9 D. PETRUCCI +0.730

10.14 Notevole la scivolata di Rins al Curvone, ad altissima velocità. Tutto ok per lo spagnolo che sta già correndo verso i box

10.13 Quartararo scivola in 11a posizione, mentre Marini è 14°, Morbidelli 17°, Bastianini 19°, Dovizioso 21° e Rossi 22° a 4.029. Nel frattempo cade Rins in curva 13

10.12 Mentre cade Pirro, Miller vola!! 333 millesimi di record al T2, chiude in 1:41.203 e supera Mir per 92 millesimi

10.11 Zarco procede con parziali record, arriva al T2 con 305 millesimi di vantaggio, 276 al T3, chiude in 1:41.364 ed è terzo a 43 millesimi da Miller che sale in vetta in 1:41.321

10.10 Quartararo scende a 1:42.449 a 1.118 da Marquez, ma passa nella top10 in questo momento!

10.09 Ancora Marquez! 1:41.331 allunga a 426 i millesimi di margine ed entra nella top10 combinata! La pista è velocissima anche se in condizioni peggiori della FP2 e si può andare a caccia della Q2

10.08 Miller di nuovo al comando in 1:41.757 con 195 millesimi su Oliveira, 243 su Zarco e 272 su Marquez. Rossi è 23° ad oltre 4 secondi, Quartararo decimo a 1.265

10.07 Marc Marquez vola in vetta in 1:42.305 precede per 138 millesimi Bagnaia, ma ora Zarco è di nuovo primo in 1:42.275

10.06 Lecuona di nuovo al comando in 1:42.766, ma Miller lo scalza in 1:42.571, ci avviciniamo ai tempi di ieri!

10.05 Morbidelli sale in sesta posizione a 1.181, mentre Quartararo ora è terzo a 278 millesimi da Bagnaia che svetta in 1:43.284

10.04 Lecuona prosegue nel suo forcing e passa a 1:43.493, Miller sale al quarto posto a 928 millesimi

10.03 Mir si porta in seconda posizione a 539 millesimi poi Quartararo a 874 e Pirro a 972

10.01 Lecuona migliora ancora in maniera netta e si porta a 1:44.027, mentre cade Savadori in curva 1 e sembra dolorante alla gamba

10.00 L’ultimo tempo per la top10 è l’1:42.809 di Jorge Martin, per ora comanda Lecuona in 1:45.633

9.58 Miller e Bagnaia entrano in pista per ultimi, mentre diversi piloti iniziano a lanciarsi per il primo giro vero e proprio

9.57 I piloti iniziano a entrare in pista con gomme da bagnato, attende ancora qualche istante il blocco Ducati

9.56 Vedremo se le condizioni della pista permetteranno a Quartararo, Marquez e tanti altri di avvicinare la top10. Per il momento sono questi i piloti già nella Q2:

43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.999 6 1’41.305 10

2 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’42.374 19 1’42.232 19 0.927 0.927

3 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’45.656 15 1’42.291 17 0.986 0.059

4 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’44.405 16 1’42.576 8 1.271 0.285

5 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’44.243 20 1’42.591 16 1.286 0.015

6 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’44.575 15 1’42.601 16 1.296 0.010

7 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’46.966 5 1’42.615 17 1.310 0.014

8 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.183 17 1’42.669 5 1.364 0.054

9 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’44.324 17 1’42.775 18 1.470 0.106

10 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’44.041 19 1’42.809 19 1.504 0.034

9.55 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DELL’EMILIA ROMAGNA!!!!!!!

9.53 Venerdì molto complicato per Valentino Rossi e le altre Yamaha che, come si sa, sul bagnato soffrono le pene dell’inferno. Oggi arriverà la riscossa davanti alla marea gialla?

9.51 Giornata positiva, invece, per Francesco “Pecco” Bagnaia e le Ducati nel loro complesso. Il nativo di Torino, come ha spiegato anche giovedì, vuole vincere e sperare. Non ha altri obiettivi e il bis dopo Misano 1 non è certo impossibile

9.48 Molto preoccupato anche il vincitore di Austin, Marc Marquez, che spiega: “Nel complesso non è stata la mia migliore giornata. Comunque non mi abbatto perchè domani le previsioni sembrano migliori. Il rischio di pioggia ci sarà, ma meno di oggi. Tutto dipenderà dalla FP3, che sarà quasi una sessione di qualifica. Sarà fondamentale centrare la top10 per evitare la Q1 nella quale, sono sicuro ci saranno molti rivali veloci”.

9.46 Iniziamo l’avvicinamento alla sessione con Fabio Quartararo. Il leader della classifica generale ha chiuso la giornata di ieri con queste parole: “Sono molto preoccupato per un motivo ben chiaro, non tanto per la gara di domenica in sé. Non penso proprio al match point. Ma, in un campionato lungo, dove le gare sul bagnato possono essere diverse, non possiamo essere in queste condizioni. Sono tranquillo nel complesso e, davvero, non penso al fatto che domenica posso essere campione. Sono più concentrato a capire la moto sul bagnato in ottica 2022″.

9.43 Dopo un venerdì dominato dalla pioggia ci attende una FP3 letteralmente da vivere con il cuore in gola. 45 minuti nei quali i piloti cercheranno il time attack giusto per entrare nella top10

9.40 LA CLASSIFICA DELLA FP2 DISPUTATA IERI POMERIGGIO

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1’41.305

2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 294.2 1’42.232 0.927 / 0.927

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1’42.291 0.986 / 0.059

4 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1’42.576 1.271 / 0.285

5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.0 1’42.591 1.286 / 0.015

6 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 290.3 1’42.601 1.296 / 0.010

7 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1’42.615 1.310 / 0.014

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 292.6 1’42.669 1.364 / 0.054

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1’42.775 1.470 / 0.106

10 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 295.0 1’42.809 1.504 / 0.034

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’42.842 1.537 / 0.033

12 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 291.8 1’42.842 1.537

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 291.1 1’42.879 1.574 / 0.037

14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.3 1’42.883 1.578 / 0.004

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.3 1’42.944 1.639 / 0.061

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 287.2 1’43.097 1.792 / 0.153

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.4 1’43.237 1.932 / 0.140

18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 286.4 1’43.413 2.108 / 0.176

19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1’43.470 2.165 / 0.057

20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.2 1’43.585 2.280 / 0.115

21 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.1 1’43.679 2.374 / 0.094

22 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 286.4 1’43.789 2.484 / 0.110

23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1’44.075 2.770 / 0.286

24 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.7 1’44.643 3.338 / 0.568

9.37 LA CLASSIFICA DELLA FP1 DISPUTATA IERI MATTINA SOTTO LA PIOGGIA

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.0 1’42.374

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1’43.791 1.417 / 1.417

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 291.8 1’43.999 1.625 / 0.208

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 292.6 1’44.041 1.667 / 0.042

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1’44.054 1.680 / 0.013

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 289.5 1’44.183 1.809 / 0.129

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’44.243 1.869 / 0.060

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1’44.324 1.950 / 0.081

9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 283.4 1’44.405 2.031 / 0.081

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’44.513 2.139 / 0.108

11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 288.0 1’44.575 2.201 / 0.062

12 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’44.751 2.377 / 0.176

13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 284.9 1’44.888 2.514 / 0.137

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 288.7 1’45.011 2.637 / 0.123

15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 288.7 1’45.204 2.830 / 0.193

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1’45.221 2.847 / 0.017

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’45.445 3.071 / 0.224

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1’45.477 3.103 / 0.032

19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1’45.656 3.282 / 0.179

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 285.7 1’45.853 3.479 / 0.197

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’45.881 3.507 / 0.028

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.2 1’46.046 3.672 / 0.165

23 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 278.3 1’46.152 3.778 / 0.106

24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.9 1’46.966 4.592 / 0.814

9.34 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTOGP 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 254

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 202

3 Joan MIR Suzuki SPA 175

4 Jack MILLER Ducati AUS 149

5 Johann ZARCO Ducati FRA 141

6 Brad BINDER KTM RSA 131

7 Marc MARQUEZ Honda SPA 117

8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 104

9 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 98

10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 92

11 Jorge MARTIN Ducati SPA 82

12 Alex RINS Suzuki SPA 81

13 Enea BASTIANINI Ducati ITA 71

14 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 70

15 Pol ESPARGARO Honda SPA 70

16 Alex MARQUEZ Honda SPA 54

17 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

18 Iker LECUONA KTM SPA 38

19 Danilo PETRUCCI KTM ITA 37

20 Luca MARINI Ducati ITA 30

21 Valentino ROSSI Yamaha ITA 29

22 Stefan BRADL Honda GER 13

23 Michele PIRRO Ducati ITA 8

24 Dani PEDROSA KTM SPA 6

25 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

26 Andrea DOVIZIOSO Yamaha ITA 3

27 Tito RABAT Ducati SPA 1

28 Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR

29 Garrett GERLOFF Yamaha USA

30 Jake DIXON Yamaha GBR

9.31 Fino a questo momento, come si temeva, il clima autunnale la fa da padrone. Ieri la pioggia è stata la vera protagonista delle due sessioni di prove libere, ora la situazione parla di nebbia, lieve pioggia, asfalto leggermente bagnato e appena 15° di temperatura.

9.28 Tutto è pronto per il secondo capitolo sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, dato che si era già corso nel mese di settembre, e si tratta del sedicesimo e terzultimo appuntamento della stagione. Siamo ufficialmente nel rush finale!

9.25 Buongiorno e benvenuti a Misano, tra mezzora esatta scatterà la FP3 del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna

Come seguire le prove libere e le qualifiche in tv – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delle qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito di Misano assisteremo a una sessione molto importante per definire gli assetti in vista della gara di domani e soprattutto decisiva per la qualificazione i due stint del time-attack pomeridiano.

Una FP3 che sarà sicuramente condizionata dal meteo. Non si sa se la pioggia possa nuovamente diventare protagonista come ieri, andando a scompaginare le carte. In questo caso la Ducati spera che Giove Pluvio faccia nuovamente la sua comparsa viste le grandi prestazioni delle moto di Borgo Panigale in queste condizioni e i problemi delle Yamaha.

Fabio Quartararo non è andato oltre il 16° tempo nel combinato delle due sessioni di libere fin qui disputate ed è in evidente difficoltà come la truppa di Iwata su asfalto bagnato/umido. Cercherà di approfittarne Francesco ‘Pecco’ Bagnaia chiamato a vincere questo GP per cercare di prolungare l’interesse di un campionato indirizzato verso la Francia, visti i 52 punti di margine di Quartararo.

Per Valentino Rossi, dunque, problemi legati alla Yamaha, ma emozioni molte per la valenza di questo fine-settimana. Il ‘Dottore’ girerà per l’ultima volta davanti al pubblico italiano e sicuramente i tanti tifosi presenti in circuito vorranno dedicargli un saluto, in un giorno speciale anche per il decimo anniversario della morte di Marco Simoncelli a Sepang, amico di Valentino.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP3 alle ore 09.55, mentre la FP4 prenderà il via alle ore 13.30 a precedere le qualifiche (ore 14.10). Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press