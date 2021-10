Ciclocross, prima vittoria in Coppa del Mondo per Quinten Hermans a Fayetteville

Quinten Hermans vince la seconda tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Fayetteville (USA). Prima vittoria nella competizione per il 26enne belga, dopo il terzo posto ottenuto appena tre giorni fa nella gara di Waterloo. Un assolo sul fango di quasi 15 chilometri, iniziato nel terzo giro quando ha stroncato la resistenza dei suoi avversari, che hanno dovuto accontentarsi della lotta per il secondo posto. La battaglia tutta belga per il podio ha visto Eli Iserbyt conquistare la piazza d’onore, con Michael Vanthourenhout alle sue spalle.

Tracciato molto duro quello di Fayetteville, reso ancor più difficile dalle condizioni climatiche della giornata. 3,1 km con lunghi tratti di salita, discese molto tecniche e una scalinata con 34 gradini, una delle più lunghe della stagione. Gli atleti hanno potuto vedere oggi per la prima volta il percorso che ospiterà i Mondiali a gennaio 2022.

Stessi corridori sul podio rispetto alla gara di Waterloo, ma in ordine differente. Nel primo appuntamento era stato il campione europeo Iserbyt ad imporsi, con Hermans relegato al gradino più basso del podio anche a causa di una caduta. Toon Aerts chiude al quarto posto, battuto all’ultimo giro da Michael Vanthourenhout nonostante un problema meccanico. Buona gara per Davide Toneatti che chiude in top 20, più attardato Lorenzo Masciarelli. Iserbyt mantiene la sua leadership in Coppa del Mondo con 70 punti, Hermans secondo con 65, Vanthourenhout terzo a 55.

ORDINE D’ARRIVO

HERMANS Quinten (TORMANS – CIRCUS CYCLO CROSS TEAM) 54:55 ISERBYT Eli (PAUWELS SAUZEN – BINGOAL) +37” VANTHOURENHOUT Michael (PAUWELS SAUZEN – BINGOAL) +49” AERTS Toon (BALOISE TREK LIONS) +1’21” RONHAAR Pim (BALOISE TREK LIONS) +1’33” ADAMS Jens +1’40” VANDEPUTTE Niels (ALPECIN – FENIX) +1’44” HECHT Gage (AEVOLO) +1’44” VANDEBOSCH Toon (PAUWELS SAUZEN – BINGOAL) +1’54” VERSTRYNGE Emiel (TORMANS – CIRCUS CYCLO CROSS TEAM) +2’01”

17. TONEATTI Davide (DP66 GIANT) +3’10”

23. MASCIARELLI Lorenzo (PAUWELS SAUZEN – BINGOAL) +4:19

Foto: LiveMedia/DPPI/Fabien Boukla