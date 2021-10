Dopo la spettacolare medaglia d’oro agguantata ieri in apertura da Martina Fidanza nello scratch, si torna nel Velodromo di Roubaix per la seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista, con l’Italia che in terra francese vuol sognare ancora.

Possibilità altissime di far risuonare l’Inno di Mameli nella gara più attesa: in programma infatti la finale dell’inseguimento a squadre con gli azzurri, campioni olimpici in carica, a caccia di un altro trionfo. Il quartetto guidato da Filippo Ganna con Jonathan Milan, Simone Consonni ed il dubbio tra Francesco Lamon e Liam Bertazzo sfida la Francia padrona di casa, partendo però ovviamente con i favori del pronostico.

Inseguimento a squadre anche al femminile con le donne che devono ancora disputare il primo turno (in pratica la semifinale, con la Gran Bretagna). Azzurre con Letizia Paternoster, Martina Fidanza, Elisa Balsamo e Rachele Barbieri che sfidano la Gran Bretagna con il sogno di agguantare la finalissima e tentare il tutto per tutto con la Germania.

In programma anche lo scratch al maschile, con il debutto iridato di Elia Viviani: il fenomeno tricolore vuol rompere il ghiaccio subito con una gran prova prima di lanciarsi verso l’omnium. In chiusura l’eliminazione al femminile con l’Italia che schiera Letizia Paternoster, argento europeo in carica.

Nella velocità c’è il keirin al maschile, con il Bel Paese assente, mentre proverà a fare il massimo Miriam Vece nello sprint al femminile.

Photo LiveMedia/Laurent Sanson