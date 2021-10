L’Italia sfiderà la Francia nell’inseguimento a squadre maschile dei Mondiali 2021 di ciclismo su pista. Al Velodromo di Roubaix (Francia) il quartetto ha timbrato il miglior tempo nel turno di qualificazione e poi ha liquidato la Gran Bretagna, staccando così il biglietto per l’atto conclusivo contro i padroni di casa, capaci invece di eliminare la Danimarca in semifinale.

Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan sono pronti scendere in pista da Campioni Olimpici per conquistare anche il titolo iridato e completare un’annata da favola. Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico, ma non possono permettersi di sottovalutare un avversario ambizioso e in grande crescita. L’appuntamento è per le ore 19.16 di giovedì 21 ottobre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, semifinale dell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali 2021 di ciclismo su pista. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-FRANCIA, FINALE INSEGUIMENTO A SQUADRE: PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE:

19.16 Finale inseguimento a squadre maschile: Italia vs Francia

FINALE INSEGUIMENTO A SQUADRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Photo LiveMedia/Laurent Sanson