Un super finale di stagione, un 2021 in generale al top: Jasper Philipsen ha trovato il definitivo salto di qualità con l’Alpecin-Fenix ed è entrato nella ristretta cerchia dei migliori velocisti al mondo. Il belga ha trovato nove successi, tra i quali due bellissime tappe alla Vuelta.

Intervistato da Cyclingnews ha parlato del prossimo anno: “Una tappa al Tour, quello è un grande obiettivo. Il mio picco di forma in quest’ultimo anno è stato proprio al Tour, dopo aver fatto un ritiro in altura. Stavo davvero bene, ma il livello era molto alto e la vittoria non è arrivata. I miei progressi? Dire che in parte dipendono dall’età, ho già fatto due anni alla UAE, ma ho 23 anni e di norma dovrei ancora avere davanti a me i miei anni migliori. Sto crescendo come corridore e come velocista e spero di poter continuare con questa evoluzione, poi ovviamente essere in un team incentrato sulle Classiche e sui velocisti è una spinta in più”.

Prosegue: “Due grandi giri nel 2022? Non ne sono sicuro. Di certo ne potrei fare uno per andare a caccia di tappe, dipende dal programma che mi daranno. Il Tour per me è in cima alla lista, ma anche il Giro o la Vuelta sono possibili. La priorità nel 2022 è avere più consistenza e stare lì con i migliori sprinter. La squadra vuole vedermi andare bene almeno quanto quest’anno. Ma credo sia normale, a me piace correre per vincere e se le vittorie non arrivano, sono deluso. L’ambizione porta sempre un po’ di pressione in più, per cui non c’è bisogno che questa pressione cali”.

In primavera spazio anche alle corse di un giorno: “Proverò anche le Classiche oltre agli sprint, ma senza esagerare con ambizioni e obiettivi, non posso smettere di lavorare sulla mia crescita nelle Classiche, quindi un po’ ci concentreremo su quello. Il mio talento principale però è lo sprint e quindi è da lì che proveremo a trarre il meglio”.

