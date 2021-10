Ciclismo: Edoardo Zambanini vola tra i professionisti, correrà con la Bahrain-Victorious

Un nuovo giovane italiano approda nel massimo circuito di ciclismo internazionale: Edoardo Zambanini infatti vola tra i professionisti a soli 20 anni e sarà nel World Tour, vista la firma del contratto con la Bahrain-Victorious.

Classe 2001, nativo di Riva del Garda, negli under 23 ha corso per la Zalf Euromobil Fior cogliendo ottimi piazzamenti nel calendario tricolore (decimo al Giro under 23 dell’anno scorso e maglia bianca di miglior giovane). Ha vestito già la maglia azzurra e, alla Per Sempre “Alfredo” di quest’anno ha colto un’eccellente tredicesima piazza.

Per lui, che correrà nella compagine di Damiano Caruso e, soprattutto, del vincitore della Parigi-Roubaix di Sonny Colbrelli, due anni di contratto.

Le sue parole: “Sono davvero entusiasta di unirmi al team Bahrain Victorious il prossimo anno. Arrivare al professionismo è sempre stato un mio sogno. Questa è a squadra che ho desiderato per questo passo importante, una squadra che ammiro molto, e sono sicuro che mi aiuterà a crescere. Ringrazio sinceramente tutti quelli che mi sono vicini, in particolare la mia famiglia e il team Bahrain Victorious, per la fiducia che hanno riposto in me e A&J per tutto il supporto che mi stanno dando”.

Foto LiveMedia/Giancarlo Dalla Riva