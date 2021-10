Spettacolo e divertimento garantiti nel Principato di Monaco il prossimo 28 novembre 2021. Peter Sagan, Sonny Colbrelli, Elia Viviani, Tadej Pogacar e Primoz Roglic sono solo alcuni dei campionissimi che si sfideranno sul celeberrimo tracciato di F1 per l’evento benefico organizzato da AWE International Group UK.

La corsa è stata istituita per raccogliere fondi in favore della Fondazione Princess di Monaco e parte del ricavato verrà devoluto alla Fondazione Michele Scarponi Onlus. Grande auspicio di tutti è che la gara possa essere ripetuta anche negli anni a venire, in modo tale da mettere in risalto più iniziative benefiche e coinvolgere nell’appuntamento con i grandi campioni famiglie e bambini, allargando gli orizzonti della solidarietà.

Al mattino si svolgerà la Charity Race in cui si sfideranno 15 team composti ognuno da un ciclista professionista, da un Ambassador della Fondazione Princesse Charlene e da due ciclisti paganti, mentre al pomeriggio spazio ai grandi campioni ed al Charity Cocktail Party che chiuderà la rassegna.

“Anche se venite da un’altra città, portate la bicicletta. Nuova, usata, elettrica o tradizionale va sempre bene, l’importante è partecipare. Vogliamo che sia una festa per famiglie e che tutti insieme si possa dare una mano a chi ne ha bisogno.” Si è espresso così Matteo Trentin per pubblicizzare l’evento, dimostrando di essere “nel gruppo dei migliori” non solo in bici ma anche quando si tratta di iniziative che vanno ben oltre il professionismo.

Foto: Lapresse