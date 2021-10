Dopo un turno di Serie A positivo per Lazio (vittoria 3-1 sull’Inter) e Napoli (1-0 contro il Torino), ritorna la UEFA Europa League che vedrà le due squadre affrontare domani alle ore 21:00 rispettivamente il l’Olympique Marsiglia e il Legia Varsavia.

Cominciando dai partenopei, l’entusiasmo è alle stelle: in campionato, dopo 8 giornate, è prima in classifica, a punteggio pieno; meglio di così, la Serie A della squadra di Luciano Spalletti, non poteva iniziare. In Europa invece il discorso si fa più complesso: pari all’esordio con il Leicester e brutta sconfitta in casa contro lo Spartak Mosca; contemporaneamente, proprio il Legia è a punteggio pieno nel gruppo C.

Se i polacchi dovessero uscire indenni dallo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli sarebbe a serio rischio qualificazione per gli ottavi di finale o gli spareggi. Gli azzurri si aggrappano al trascinatore di questo inizio di stagione, Victor Osimhen, in un periodo di forma straripante, per conquistare la prima vittoria in Europa League.

In casa Lazio c’è un clima più tranquillo, sia per la situazione nel girone E, sia per la recente vittoria (seppur piena di polemiche) contro l’Inter; Maurizio Sarri e i suoi ragazzi affronteranno il Marsiglia, fermo a 2 punti in classifica. In caso di vittoria dei biancocelesti, i francesi sarebbero in una situazione alquanto difficile per continuare il proprio cammino europeo. La Lazio farebbe un importante passo in classifica con i tre punti, sia per distaccare il Marsiglia, sia per non lasciar scappare il Galatasaray.

