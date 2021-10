Calcio, Serie A 2021-2022: Milan-Torino 1-0. Olivier Giroud decisivo per il primato solitario dei rossoneri

La decima giornata della Serie A 2021-2022 di calcio è proseguita oggi, martedì 26 ottobre, con il terzo anticipo alle ore 20.45: il Milan ha vinto per 1-0 in casa contro il Torino. Decisivo il gol di Olivier Giroud, siglato al 14′ della prima frazione.

I rossoneri si portano così in vetta in solitaria, salendo a quota 28 e mettendo pressione al Napoli, impegnato giovedì contro il Bologna e costretto ora a vincere per riagganciare il primo posto. Il Torino, invece, resta a quota 11, che vale momentaneamente l’11° posto.

Il primo affondo è quello buono per il Milan, che passa al 14′ del primo tempo grazie ad Olivier Giroud, che sugli sviluppi di un corner è bravo a trovare la deviazione vincente. La miglior occasione per il Torino arriva al 76′ con Sanabria, ma Tatarusanu è bravo e fortunato a salvarsi. In pieno recupero cerca il pari, senza fortuna, anche Pobega.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

RISULTATI 10MA GIORNATA

Martedì 26 ottobre, ore 18.30 Venezia-Salernitana 1-2

Martedì 26 ottobre, ore 18.30 Spezia-Genoa 1-1

Martedì 26 ottobre, ore 20.45 Milan-Torino 1-0

Mercoledì 27 ottobre, ore 18.30 Juventus-Sassuolo

Mercoledì 27 ottobre, ore 18.30 Sampdoria-Atalanta

Mercoledì 27 ottobre, ore 18.30 Udinese-Verona

Mercoledì 27 ottobre, ore 20.45 Empoli-Inter

Mercoledì 27 ottobre, ore 20.45 Cagliari-Roma

Mercoledì 27 ottobre, ore 20.45 Lazio-Fiorentina

Giovedì 28 ottobre, ore 20.45 Napoli-Bologna

CLASSIFICA

Milan* 28

Napoli 25

Inter 18

Roma 16

Atalanta 15

Juventus 15

Fiorentina 15

Lazio 14

Bologna 12

Empoli 12

Hellas Verona 11

Torino* 11

Sassuolo 11

Udinese 10

Sampdoria 9

Venezia* 8

Spezia* 8

Genoa* 7

Salernitana* 7

Cagliari 6

* = una gara in più

Foto: LaPresse