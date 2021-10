Calcio, Lorenzo Lucca e Caleb Okoli: talenti lucenti in Serie B, gia sul taccuino di Roberto Mancini

Lorenzo Lucca e Caleb Okoli, sono loro i due nuovi talenti della Serie B 2021-2022 di calcio. Il primo classe 2000, il secondo 2001: in poco tempo sono diventati dei punti fermi nelle loro squadre, rispettivamente Pisa e Cremonese, e da settembre hanno fatto il loro ingresso da protagonisti nella Nazionale under 21. Il ct Mancini ha già appuntato i loro nomi sul suo personale taccuino e adesso comincerà ad osservarli sempre più da vicino. Andiamo a scoprire meglio questi due nuovi prospetti del calcio italiano.

L’attaccante Lucca è ormai sulla bocca di tutti. Dopo una stagione passata in serie C con il Palermo (dove ha messo a segno 13 reti in 27 presenze), Il nativo di Moncalieri (Torino) ha firmato quest’anno un quinquennale con il Pisa. La sua nuova avventura è iniziata con un incredibile bottino di sei goal (e un assist) in sette partite (un timbro ogni 87 minuti) che ha aiutato i toscani a volare al momentaneo primo posto in classifica con 4 punti di vantaggio sulla Cremonese. Lorenzo è un bomber dalla grande stazza fisica (2.01 metri) che abbina l’inevitabile dominio nel gioco aereo alla buona tecnica e ad una progressione davvero notevole. Pregi che gli hanno permesso di far aumentare l’interesse anche da parte della Fiorentina che ora spera di acquistarlo per il dopo Vlahovic. Se proprio vogliamo trovare un aspetto da migliorare per il classe 2000, quello è sicuramente il piede debole, il sinistro, ma il tempo è tutto dalla sua parte e le possibilità di crescita sono davvero enormi.

Dall’altra parte ecco Okoli, difensore dell’Atalanta in prestito alla Cremonese. Il 2001 nato a Vicenza si è preso velocemente un posto da protagonista nel campionato di Serie B. Dopo una stagione alla Spal chiusa in crescendo, è stato scelto infatti dalla squadra lombarda per andare a rinforzare il reparto arretrato (finora con lui in campo i grigiorossi hanno vinto cinque match su cinque in campionato). Inoltre, sta scalando in fretta anche le gerarchie della Nazionale under 21 e proprio nell’ultima partita contro la Bosnia (valida per le qualificazioni agli Europei) è andato in goal sbloccando il risultato. Le qualità migliori di Caleb sono sicuramente la forza fisica (è alto 1.87 metri) e la capacità di capire in anticipo le giocate degli avversari, mentre deve ancora perfezionare la tecnica.

Lucca e Okoli: due nomi per il futuro. La via è quella giusta e ora sarà importante continuare così. Mancini si gode la nuova gioventù che avanza e spera di poter convocare al più presto queste due giovani promesse nella Nazionale maggiore.

Foto: LaPresse