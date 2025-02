Calcio, Lecce-Udinese 0-1: decide un “contestato” rigore di Lucca

Colpo in trasferta per l’Udinese nell’anticipo della 26a giornata di Serie A. La squadra di Runjaic ringrazia ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro partite, sbancando il Via del Mare di Lecce con un rigore di Lorenzo Lucca. Con questo successo i bianconeri si confermano al decimo posto provando a regalarsi ancora qualche velleità di puntare all’Europa, mentre i pugliesi restano quindicesimi a +5 comunque dalla zona retrocessione.

A partire meglio è sicuramente l’Udinese che va vicina al gol proprio con Lucca, che diventerà poi alla mezz’ora il protagonista principale di questa partita e non solo per il gol segnato. Al 29′ infatti l’arbitro Bonacina, richiamato dal VAR, decide di sanzionare un contatto con il gomito di Jean sul volto di Lovric, ma i dubbi restano sulla decisione corretta del direttore di gara. A quel punto in casa Udinese si scatena una clamorosa lite tra Lucca e Thauvin (in campionato ha sbagliato già due rigori) su chi deve andare dal dischetto.

Il francese, che è anche capitano, è il prescelto e anche dalla panchina spingono per questa decisione. Interviene anche Sanchez, ma Lucca ha il pallone in mano e non ha nessuna intenzione di cedere il rigore. Thauvin si mette quasi davanti al dischetto per evitare di far tirare l’attaccante italiano, con anche altri compagni che cercando di far cambiare idea al proprio centravanti. Lucca, però, non sente ragioni e calcia lui, segnando anche l’1-0. Incredibilmente nessun compagno va ad esultare con lui.

Cinque minuti dopo, forse a causa di ulteriori contrasti in campo, Runjaic decide di sostituire Lucca inserendo in campo Iker Bravo. La partita vive di qualche scossone anche nella ripresa, ma il Lecce non impensierisce praticamente mai la porta di Sava, nonostante ben undici calci d’angolo. Nel finale è l’Udinese ad andare più vicina al raddoppio che i padroni di casa al pareggio. Al triplice fischio è festa per i friulani, ma sicuramente nello spogliatoio qualche questione andrà risolta.