Calcio, Moise Kean lascia il ritiro della Nazionale: Lorenzo Lucca si aggrega al gruppo a Coverciano

Non vedremo Moise Kean in azione in Nations League, nelle partite che la Nazionale italiana di calcio disputerà contro il Belgio giovedì 10 ottobre e Israele e lunedì 14. L’attaccante della Fiorentina ha lasciato il ritiro della compagine tricolore a Coverciano e la FIGC ha fatto sapere del rientro al club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso.

Per questo, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha inserito nell’elenco dei convocati per gli impegni citati l’attaccante dell’Udinese, Lorenzo Lucca, tornando così a vestire la maglia azzurra sette mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevoli negli States con Venezuela ed Ecuador. Un’occasione per mettersi in mostra per il giovane attaccante della squadra friulana.

Dopo due partite disputate nel Gruppo 2, gli azzurri guidano la graduatoria a punteggio pieno, visti i successi esterni contro la Francia a Parigi e la formazione israeliana in trasferta. Da questo punto di vista, si vorrà confermare il proprio status in vista delle partite citate.

L’Italia ha voglia di dimenticare la brutta fase finale degli Europei disputata in Germania, ricordando l’eliminazione negli ottavi di finale per mano della Svizzera. Spalletti spera di avere sempre più alternative in ruoli che ancora in questo momento risultano scoperti per competere ai massimi livello. Di seguito l’elenco dei convocati:

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).