Calcio, le condizioni di Nicolò Zaniolo: nessuna lesione ai legamenti, sospiro di sollievo per Roma e Nazionale

Un sospiro di sollievo per la Roma e per tutto il calcio italiano. La sfida di ieri tra Juventus e Roma ha visto i bianconeri imporsi per 1-0 con un gol di Moise Kean, ma dopo soli ventisei minuti la squadra di José Mourinho ha dovuto fare a meno di Nicolò Zaniolo, che ha dovuto richiedere la sostituzione a causa di un fastidio al ginocchio.

Chissà che cosa deve aver pensato il talentissimo dei giallorossi, che proprio contro la Juventus iniziò il proprio calvario con il primo grande infortunio della sua carriera, la rottura del crociato del ginocchio destro risalente a gennaio 2020. Subito dopo il cambio la Roma si è adoperata immediatamente per il proprio giocatore, mandandolo in una nota clinica della Capitale già durante la notte per una risonanza magnetica.

Fortunatamente il controllo ha avuto un esito positivo per il ventiduenne: il trauma al ginocchio sinistro, quello rottosi nel settembre 2020 in Italia-Olanda, è stata confermata, ma non c’è nessun problema ai legamenti, con il calciatore che è rientrato a Trigoria per cominciare la fisioterapia.

Mourinho e Roberto Mancini possono dunque stare tranquilli per il futuro del proprio gioiellino. Quel che pare certo è che Zaniolo salterà il match di Conference League previsto per giovedì contro il Bodo-Glimt, mentre c’è qualche speranza in più per averlo a disposizione per la prossima partita di campionato contro il Napoli. Quel che trapela è che comunque non lo si rischierà se non sarà al 100% della condizione, per preservare colui che può essere uno dei perni del calcio azzurro dei prossimi anni.

Foto: LaPresse