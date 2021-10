Amaro epilogo per l’Italservice Pesaro nel Main Round della Champions League di calcio a 5 disputata all’RDS Stadium di Rimini. La formazione pesarese è stata sconfitta per 3-2 dai bi-campioni del Kairat Almaty e ha concluso all’ultimo posto del Gruppo 4.

La vittoria a sorpresa dei campioni della Repubblica Ceca del Plzen aveva posto in una posizione di vantaggio la compagine di Fulvio Colini, a cui sarebbe bastato pareggiare per superare il turno e chiudere il mini-girone al primo posto, guadagnandosi così la prima fascia del sorteggio per la fase successiva. Il riscontro finale non è stato favorevole.

LA CRONACA

L’Italservice ha iniziato in maniera convincente e la realizzazione del brasiliano Tonidandel all’8′ lasciava presagire ottime cose. La risposta del Kairat, però, non si è fatta attendere nonostante un Espindola in grande forma. E’ stato il kazako Tursagulov a trovare l’angolo e a realizzare l’1-1 e sempre lui nella ripresa a portare in vantaggio la compagine rivale.

Pesaro ha reagito, sostenuta dall’RDS Stadium, e il paraguaiano Salas è andato a segno al 14′ del secondo tempo, scambiando splendidamente con De Oliveira. Un 2-2 però che è durato poco perché meno di sessanta secondi dopo il mancino del brasiliano Diego Favero è stato strepitoso: conclusione a togliere le ragnatele da sotto il sette. Colini si è giocato la carta del quinto di movimento ma il risultato non è cambiato ed è calato il sipario sull’avventura continentale. Kairat, dunque, primo del raggruppamento e qualificato alla Fase Elite insieme al Plzen e al Tyumen.

Foto: Nazzareno Marangon / LPS