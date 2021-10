La nazionale italiana femminile di calcio a 5, nella seconda giornata del Main Round di qualificazione agli Europei 2022, sbatte contro lo scoglio eretto dalla fortissima Spagna. Le azzurre lottano quasi alla pari con le iberiche, ma alla fine devono cedere per 2-0 incassando purtroppo un gol per tempo.

Pronti via, in quel di Halmstad, le squadre partono a sfidarsi da subito a viso aperto a spron battuto. La Spagna si rende pericolosa, l’Italia – di contro – non disdegna qualche interessante proiezione offensiva. Al nono minuto, poi, ecco il primo episodio che sblocca la contesa: Ana Lujan pesca Dany, che trafigge Sestari mettendo a referto il punto dell’1-0, con cui peraltro si va al riposo perché nei successivi undici minuti non succede nulla di significativo.

La ripresa riparte con le azzurre decise a trovare il pari, anche in maniera aggressiva, come dimostra l’ammonizione comminata a Boutimah al ventitreesimo. Silvia, l’estremo difensore delle Furie Rosse, viene chiamata in causa più di una volta, così come Sestari che spesso è sollecitata dalle conclusioni spagnole. Si va avanti per circa un quarto d’ora in questo duello a “guardia bassa”, fino a quando al 37′ non è Amelia a griffare il 2-0 delle campionesse d’Europa in carica cogliendo ancora una volta uno splendido assist di Ana Lujan. E’ il gol che pone fine al match, Coppari e compagne ci provano anche nel finale, senza riuscire però a scalfire il muro difensivo rivale.

ITALIA-SPAGNA 0-2 st (0-1 pt)

ITALIA: Sestari, Barca, Coppari, Adamatti, Boutimah, Dibiase, Pomposelli, Ferrara, Grieco, D’Incecco, Giuliano, Dal’Maz. Ct Salvatore

SPAGNA: Silvia, Ale de Paz, Luci, Dany, Ana Lujan, Melli, Isa Garcia, Peque, Irene Cordoba, Marta, Amelia. Ct Pons

MARCATRICI: 9′ pt Dany (S), 16’42” Amelia

AMMONITE: Boutimah (I), Dal’Maz (I)

ARBITRI: Arman Alaberkyan (ARM), Nikola Rabrenović (SER), Valentin Ciuplea (GAL), CRONO: Abdelmasih Gergess (SVE)

Foto: Divisione Calcio a 5