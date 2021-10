Basket, Varese: positivi al Covid-19 Wilson, Egbunu e coach Vertemati

Doccia fredda a Varese in vista della sesta giornata valida per la Serie A 2021-2022 di basket maschile. La società lombarda ha infatti annunciato tramite un comunicato ufficiale la positività al Covid-19 di tre componenti del gruppo squadra a due giorni dalla prossima sfida di campionato in trasferta a Treviso.

Nella giornata di ieri sono risultati positivi al Coronavirus il coach Adriano Vertemati ed il giocatore Elijah Wilson, mentre quest’oggi è emerso anche il contagio (dopo una tornata di test molecolari) del centro nigeriano John Egbunu.

“Negativi invece tutti gli altri che, quindi, saranno regolarmente a disposizione per la sfida di domenica sera contro Treviso“, si legge nel comunicato del club varesino. La società biancorossa ha attivato per Vertemati, Wilson ed Egbunu tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato immediatamente le autorità competenti.

Credit: Ciamillo