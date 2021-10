Basket, seconda giornata di Serie A: Olimpia Milano e Virtus Bologna per il bis, Brindisi-Sassari il big match. Fortitudo Bologna a Cremona con Martino in panchina

Mandata in archivio la prima giornata, è tempo di concentrarsi sull’imminente fine settimana per il secondo turno della regular season della Serie A di basket. Si torna in campo già nella serata di domani sabato 2 ottobre (due gli anticipi previsti), proseguendo poi domenica 3 ottobre con le restanti partite. Sono diversi i match interessanti su cui concentrarsi.

Le favorite per la vittoria finale, ovvero l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna, hanno iniziato nel migliore dei modi il massimo campionato 2021/2022. I milanesi hanno espugnato il PalaBarbuto di Napoli battendo la neo-promossa 73-63. Debutto molto convincente, invece, quello in Eurolega di poche ore fa al Forum: CSKA sconfitto 84-74. Gli uomini di coach Ettore Messina affrontano per questa giornata, in quel di Assago, la Dolomiti Energia Trentino. La squadra di Coach Molin è ancora alla ricerca del primo sigillo stagionale, non avendo mai vinto né in Supercoppa (quattro partite, quattro sconfitte) né al debutto in campionato, dove è stata sconfitta nel posticipo della prima giornata per 88-102 dalla Virtus Bologna. I bolognesi ospiteranno al PalaDozza l’Openjobmetis Varese, orfani però di Awudu Abass infortunatosi nel corso del match di domenica sera (l’azzurro starà fuori per diversi mesi). I biancorossi di coach Vertemati, a loro volta, hanno iniziato il campionato con una vittoria nel derby lombardo contro la Germani Brescia per 75-72 (grazie ad un’ottima prestazione di Alessandro Gentile, autore di 18 punti in 31′), e proveranno a cogliere di sorpresa i Campioni d’Italia in carica.

Ad aprire il programma della seconda giornata sarà il derby veneto tra Treviso e la Reyer Venezia. I trevigiani di Coach Menetti (impegnati la settimana prossima nella fase a gironi della Basketball Champions League) hanno debuttato in questo campionato con una vittoria in trasferta sulla neopromossa Tortona per 77-92. Anche gli oro-granata hanno iniziato col piede giusto la regular season, battendo al Taliercio la Vanoli Cremona col punteggio di 88-71. Il match sicuramente più interessante che ci propone questa giornata è quello tra l’Happy Casa Brindisi e la Dinamo Sassari, remake dei quarti di finale della Supercoppa Italiana (dove a spuntarla furono gli uomini di Frank Vitucci col punteggio di 74-66). Brindisi ha debuttato in campionato con una sconfitta all’overtime per mano dell’Allianz Pallacanestro Trieste (84-82), mentre i sardi di coach Cavina hanno battuto in volata la Carpegna Prosciutto Pesaro 75-73. I pugliesi vorranno riscattarsi prontamente della sconfitta subita in Friuli contro la squadra di coach Ciani, mentre la Dinamo vorrà confermare la prestazione positiva fornita pochi giorni fa contro i marchigiani di Aza Petrovic.

Cerca una vittoria di vitale importanza soprattutto la Fortitudo Bologna. La Effe è stata sconfitta in volata nel derby emiliano contro l’Unahotels Reggio Emilia (81-80), ma a fare rumore è stata soprattutto la conferenza stampa post-partita in cui Jasmin Repesa ha di fatto rassegnato le dimissioni da Capo Allenatore dei felsinei (il coach croato ha chiuso anzitempo la partita per espulsione, ammettendo poi di aver accusato una forma di tachicardia negli spogliatoi). Nel giro di 24 ore è stato ingaggiato Antimo Martino, tornato a guidare la panchina bolognese a distanza di alcuni anni (fu il Coach della promozione dall’A2 del 2018/2019) dopo l’esperienza non molto positiva in quel di Reggio Emilia. A lui toccherà il compito di risollevare l’ambiente fortitudino, ma il “debutto” sarà tutt’altro che semplice in casa della Vanoli Cremona (i ragazzi di coach Galbati vogliono anch’essi riscattare la sconfitta contro la Reyer Venezia della prima giornata).

Riepiloghiamo anche gli altri match in programma per questa seconda giornata: Brescia-Tortona, Reggio Emilia-Napoli e Pesaro-Trieste. I bresciani, che hanno cambiato moltissimo rispetto alla scorsa stagione (cominciare da coach Magro), vogliono riscattare la sconfitta nel derby lombardo contro Varese. Anche Tortona, neo-promossa e autentica sorpresa della Supercoppa Italiana, vuole rifarsi dopo aver subito la battuta d’arresto a domicilio da parte di Treviso. Discorso diverso, invece, per Reggio Emilia: gli emiliani di coach Caja cercano il secondo sigillo in campionato dopo il successo sulla Fortitudo Bologna. Napoli, invece, va alla ricerca della prima vittoria in Serie A dopo il debutto amaro casalingo contro l’Olimpia Milano. Anche Pesaro vuole regalare al nuovo coach Aza Petrovic la prima affermazione della regular season, ma di fronte troverà una squadra in fiducia come Trieste, che arriva in terra marchigiana forte del successo sull’Happy Casa Brindisi maturato nei tempi supplementari.

