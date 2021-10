L’Olimpia Milano vince e convince, rispondendo alla Virtus Bologna e continuando la corsa in vetta alla classifica. La squadra di Ettore Messina domina il posticipo della quarta giornata di Serie A, battendo nettamente l’Umana Reyer Venezia per 93-68. Meneghini che vanno a braccetto con i rivali bolognesi in testa alla classifica (8 punti, 4/4), confermando lo status di favorita per la vittoria finale. Venezia che non riesce a reggere l’urto della corazzata milanese, sbagliando anche molto sul fronte d’attacco. Seconda sconfitta per la squadra di De Raffaele, a sette giorni dalla debacle casalinga contro la Virtus Bologna (65-84). Il coach toscano si aspetta una pronta reazione da parte dei suoi a partire già dall’impegno infrasettimanale europeo, con gli oro-granata che faranno il loro debutto nella 7Days Eurocup (mercoledì sera contro i francesi del Mincidelice JL Bourg-en-Bresse).

Apre le marcature una tripla di Pippo Ricci dopo circa 1’20” (3-0). Dopo un po’ di confusione sotto canestro, Shields trova la bomba che vale il break (6-0). Un semi-gancio di Watt sblocca il punteggio per Venezia (6-2, -7’30”). Charalampopoulos sbaglia due triple consecutive, con Venezia imprecisa e che fatica molto a trovare la via del canestro. Un lay-up di Shields (8-2) costringe subito De Raffaele a fermare il gioco chiamando time-out a 6’06” dalla prima sirena. Delaney spara da lontano e trova solo la retina (11-2). La Reyer si affida a Stefano Tonut, con la guardia oro-granata che manda a bersaglio da lontanissimo (11-5). Al reyerino risponde subito Mitoglou dall’angolo (13-5, -4’13”), con il greco che però commette fallo in attacco poco dopo. Veneziani che sbagliano molto soprattutto dall’arco (grazie anche alla difesa Olimpia), mentre i meneghini non riescono a concretizzare alcuni tiri facili. Biligha inchioda il +10 (15-5, -1’56”). Sanders appoggia a canestro (15-7), ma subito dopo ancora il centro azzurro prende l’ascensore e schiaccia (17-7). Gigi Datome la mette dentro dall’arco (20-7), mentre la tripla di De Nicolao allo scadere chiude il primo quarto con Milano sopra di dieci punti (20-10).

Secondo quarto che si apre col taglio perfetto di Datome (22-10), a cui seguono i due liberi di Mitoglou (24-10). Il greco sposta il difensore e manda a bersaglio subito dopo (24-10). Venezia non riesce a contenere l’attacco milanese, e al tempo stesso non riesce a trovare la via del canestro. Shields fa 1/2 dalla lunetta (27-10, -8’00”). Ci vuole una tripla di Mazzola per smuovere il punteggio della Reyer (27-13), a cui risponde con la stessa moneta la guardia americana di passaporto danese (30-13): De Raffaele ferma tutto e chiama time-out. Milano in vantaggio anche nelle statistiche dei rimbalzi offensivi (13 a 6). Non trema la mano a Kyle Hines a cronometro fermo: 2/2 e +19 Olimpia (32-13, -5’40”). SI vede anche Jeff Brooks, con l’ex di turno che manda a bersaglio (32-15). Si segna solo dalla lunetta in questo frangente, con entrambe le squadre che hanno raggiunto il bonus (37-18). Hall segna dal pitturato (39-18), mentre Daye la mette dentro dall’arco subito dopo (39-21, -2’27”). La spara da tre punti anche Delaney, con Milano che tiene Venezia sempre a distanza di 20 punti nel punteggio (42-21). Watt segna solo uno dei due liberi (42-22). Hines appoggia a canestro subendo fallo, senza però riuscire a realizzare il libero aggiuntivo (44-22, -32″). Il centro americano è poi perfetto dalla lunetta nel giro successivo (46-22). La tripla di Phillip sulla sirena chiude il primo tempo del Forum, con l’Olimpia in netto vantaggio sulla Reyer (46-25).

Terzo quarto che si apre con tre bombe consecutive: apre Melli a fil di sirena dei 24″ (49-25); risponde subito Sanders per la Reyer (49-28), ma Shields mette di nuovo in chiaro chi comanda la partita (52-28). Ricci arpiona l’ennesimo rimbalzo offensivo Olimpia e segna (54-28, -8’14”). La bomba di Delaney vale il +29 Olimpia, che continua a spingere sull’acceleratore (57-28). Una tripla di De Nicolao prova a scuotere il punteggio per Venezia (57-31), mentre poco dopo Melli trova uno jump shot da 5 metri (59-31). Sanders segna in sospensione (59-33), ma è ancora il play americano dell’Olimpia a trovare il bersaglio grosso (62-36, -5’52”). Si rivede Stefano Tonut, che risponde a Delaney con la stessa moneta (62-36). Il numero 7 oro-granata prova a caricarsi la squadra sulle spalle, segnando poco dopo anche da dentro al pitturato (62-38). Trova il canestro anche Daye per il -22 (62-40): Messina chiama subito time-out per parlarci sopra, provando ad interrompere il buon momento della squadra ospite. I due liberi dell’ala americana valgono il -20 per gli oro-granata (62-42, -4’15”). Ottimo lavoro in post di Mitoglou che trova i due punti (64-42). Tonut fa 1/2 dalla lunetta (64-43), mentre Hall è perfetto nel suo turno a cronometro fermo (66-43). La guardia americana ex Bamberg trova il canestro con fallo subito dopo, realizzando anche il libero aggiuntivo (69-43, -2’15”). Phillip realizza i due punti che valgono il -24 (69-45), ma l’appoggio morbido del ‘Chacho’ Rodriguez chiude il terzo quarto sul 71-45 in favore dell’Olimpia Milano.

La prima marcatura dell’ultimo quarto è di Sanders (73-47), a cui risponde prontamente Mitoglou (75-47). Datome centra il bersaglio grosso su un ottimo taglio (78-47), mentre per la Reyer va a segno dall’arco Charalampopoulos (78-50). Ancora Mitoglou trova la via del canestro per il +30 Olimpia (80-50, -8’23”): De Raffaele chiama il minuto di sospensione, provando a disegnare qualche schema per rendere meno pesante il passivo. Segna solo il #24 Olimpia, con la bomba che gli vale il 15° punto in questa partita (83-50). Phillip risponde al greco con la stessa moneta (85-53), ma Shields rispedisce subito al mittente (85-53, -6’22”). Ancora Mitoglou per il 2+1 (88-53). Un coast-to-coast di Tonut vale il -23 Venezia (88-55), con Hall che appoggia a canestro (90-55). C’è spazio negli ultimi minuti anche per i giovani del vivaio Olimpia Milano (essendo indisponibili Moraschini e Alviti): si tratta di Leoni e Rapetti (classe 2004). Watt segna dal pitturato (90-57), ma è ‘Pippo’ Ricci che trova la bomba del 93-57. Victor Sanders risponde al milanese sempre da tre punti (93-63), quando mancano pochi minuti al termine di un match che ha visto un solo padrone in campo. Mitchell Watt realizza i due liberi (93-65). La tripla di Austin Daye sigla il punteggio finale al Forum sul 93-68 in favore dei padroni di casa, con l’Olimpia che fa poker anche in campionato e continua la corsa a due in vetta alla classifica (insieme alla Virtus Bologna). Top scorer dei meneghini Mitoglou con 18 punti, mentre Delaney e Shields chiudono con 14 punti a testa. Tra i reyerini, invece, 14 punti di Sanders e 11 punti equamente divisi tra Tonut e Daye.

IL TABELLINO DEL MATCH

A|X Armani Exchange Olimpia Milano – Umana Reyer Venezia 93-68 (20-10, 26-15, 27-20, 20-23)

Olimpia Milano: Ricci 8, Biligha 6, Hall 9, Melli 8, Rodriguez 2, Leoni, Rapetti, Delaney 14, Mitoglou 18, Shields 14, Hines 6, Datome 8.

Reyer Venezia: Daye 11, Sanders 14, Echodas, Mazzola 6, Cerella, Tonut 11, De Nicolao 6, Phillip 8, Charalampopoulos 3, Brooks 2, Vitali, Watt 7.

Credit: Ciamillo