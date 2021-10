Basket femminile, Serie A1: Virtus Bologna, colpo magistrale! Travolta Venezia al Taliercio. Lucca passa a Campobasso

Tantissimi gli argomenti in seno alla quinta giornata di Serie A1 2021-2022. Non ci si può ridurre soltanto al fatto che il Famila Schio resti da solo al comando della competizione, viste le sconfitte di Venezia e Campobasso, ma c’è anche da rimarcare come non ci siano più squadre a quota zero in classifica. Ma andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

LIMONTA COSTA MASNAGA-E-WORK FAENZA 69-64

Molto interessante la lotta che vede uscire vittoriosa Costa Masnaga dal parquet amico, con quattro giocatrici in doppia cifra e Matilde Villa imprecisa dal campo (4/14), ma letale in lunetta (8/9). Ci sono diversi infortuni da una parte e dall’altra: mancano Morsiani, Schwienbacher e Franceschelli tra le ospiti, mentre le padrone di casa devono fare a meno di Spreafico. Lotta vibrante nel primo quarto, dove l’unico +5 lo segna Eleonora Villa da tre. Le due gemelle si scambiano il testimone, offrendolo anche a Jablonowski per firmare l’allungo sul +9 (24-15) e poi +10 (27-17), ma è brava Cupido a prendere per mano la sua squadra e riportarla a contatto (34-30 all’intervallo). L’inerzia sembra girata, Policari è protagonista del sorpasso, Davis e Llorente provano a dare la sterzata decisiva. Arriva anche il +8 ospite con Kunaiyi-Akpanah, ma a quel punto si svegliano Jablonowski e Vaughn, fondamentali insieme a Toffali e Allievi per ribaltare la situazione. Matilde Villa sigla i due liberi che determinano il punteggio finale a 10″ dalla fine.

TOP SCORER

COSTA MASNAGA – M. Villa 16, Jablonowski 13, Vaughn 12

FAENZA – Davis 17, Policari 13, Cupido 12

USE SCOTTI ROSA EMPOLI-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 59-52

Molto importante questo successo per Empoli, che riesce a piegare un Geas sì condizionato dalle tante problematiche di infortuni (compresa, in quest’occasione, Sara Crudo), ma mai domo. Anche nell’USE ci sono due forfait pesanti, quelli di Jeune e Baldelli. La partenza, però, indirizza nei fatti la partita, con le triple di Rembiszewska, Bocchetti e Ravelli che valgono il 9-0. L’attacco del Geas, di fatto, è la coppia Raca-Gwathmey all’inizio, ma Empoli è implacabile e vola fino al 26-13, con Bocchetti in grande spolvero. Anche Williams e Ravelli, a tratti, sono importanti per quello che è il +14 a fine terzo quarto. Sesto trova in Caterina Dotto la donna della reazione, con il -7 (48-41) dopo 2’11” di ultimo quarto. La squadra di Cioni è però brava a contenere un recupero che arriva anche fino al 56-52 con due liberi di Gwathmey: tocca a Williams andare quattro volte in lunetta e realizzare da lì in tre occasioni per chiudere il discorso. Prima vittoria per le toscane, e contro un’avversaria di grande prestigio.

TOP SCORER

EMPOLI – Bocchetti 21, Williams 13, Rembiszewska 10

GEAS – Raca 16, Gwathmey 14, C. Dotto 13

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA 70-83

Se quel che accade un’ora più tardi al Taliercio ha del clamoroso, anche i fatti del Palaselvapiana di Campobasso non sono meno importanti, con una grande Lucca, aspinta dalle sue straniere, a espugnare uno dei campi più difficili della Serie A1. Nel primo quarto nessuna delle due squadre va oltre i 5 punti di vantaggio, quelli che ha la Gesam Gas e Luce con la coppia Wiese-Dietrick. Nei primi 2′ del secondo periodo segna solo Kaczmarczyk, poi è ancora battaglia con Gray che si accolla quasi tutto l’attacco molisano sulle spalle. Fiammata finale lucchese per il 36-43, ma al rientro sul parquet la lotta è sempre viva, perché dopo il +11 ospite di Dietrick arrivano Gray e Trimboli a ridurre notevolmente le distanze, fino al -2 (52-54). Frustaci piazza però una tripla importante per la squadra di coach Andreoli, che nell’ultimo quarto trova ancora Dietrick a dominare la partita e a metterla sotto chiave per riportarla in Toscana sotto forma vincente. Decisive, però, anche le 9 triple di Wiese, un numero altamente spettacolare da questa parte dell’Oceano come dall’altra.

TOP SCORER

CAMPOBASSO – Gray 26, Quinonez 11, Trimboli 10

LUCCA – Wiese 29, Dietrick 23 Gilli, Miccoli e Kaczmarczyk 8

FILA SAN MARTINO DI LUPARI-AKRONOS MONCALIERI 66-50

Sebbene lo scarto finale sia di 16 punti, quel che si vede al PalaLupe è ben più ampio in termini di divario tra San Martino di Lupari e una Moncalieri che sta trovandoo difficoltà ad avere continuità offensiva. Si parte con un certo equilibrio (17-12), poi comincia lo show del trio Kelley-Russo-Pastrello, implacabili dovunque si trovino nel parziale di 20-7 che porta le squadre all’intervallo sul 37-19. Non basta una Da Paixao che cerca di fare il suo all’Akronos, che finisce anche sotto di 28 punti (47-19) in pieno terzo quarto. Nella sostanza, San Martino può gestire senza grandi problemi, sebbene anche Toffolo cerchi di unirsi alla ricerca di una situazione più dignitosa per le piemontesi. La gara va in archivio senza mai vedere un reale brivido. Doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi per Kelley.

TOP SCORER

FILA – Russo 18, Kelley 15, Pastrello 12

MONCALIERI – Da Paixao 19, Miletic 13, Giacomelli 5

UMANA REYER VENEZIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 37-75

Sembra incredibile a dirsi, ma il risultato del Taliercio è reale. Clamorosa controprestazione dell’intera Reyer, con tutte le giocatrici a rendere male contemporaneamente, e insieme grande serata delle V nere, impreziosita dalla prima volta in campo di una potenziale superstar del campionato come Brianna Turner. Lotta ce n’è solo nei primi cinque minuti, poi, dal 10-6, a cominciare a marcare il terreno è Hines-Allen. Seguono le star bolognesi: Turner, Dojkic, Zandalasini seminano il panico nel parziale di 0-12. Quello che accade nei tre quarti successivi ha a dir poco del clamoroso: Venezia non riesce mai a superare i 10 punti per ciascuno di essi, dovendo lasciare campo libero a un attacco bolognese che punge con costanza e manda quattro giocatrici in doppia cifra. Si tratta di una vera e propria riscossa per coach Lino Lardo, e proprio contro Massimo Romano che è suo vice in Nazionale.

TOP SCORER

VENEZIA – M. Bestagno 11, Anderson 8, Petronyte 7

BOLOGNA – Hines-Allen 18, Zandalasini 17, Dojkic 16

CLASSIFICA DOPO CINQUE GIORNATE

1 Schio 10

2 Bologna, Campobasso, Venezia 8

5 Ragusa, San Martin di Lupari 6

7 Sesto San Giovanni, Costa Masnaga, Lucca 4

10 Sassari, Moncalieri, Faenza, Broni, Empoli 2

*Sassari e Ragusa una partita in meno

Credit: Ciamillo