Basket femminile, Serie A1 2021-2022: Venezia vince il big match contro Ragusa, bene Schio e Campobasso

Si è da poco conclusa la quarta giornata di Serie A1 femminile di basket. Il big match tra Ragusa e Venezia è andato alle venete, bene Campobasso e Schio che trovano il successo e, insieme proprio a Venezia, volano in testa alla classifica. Nelle restanti partite vittorie importanti per Broni, Sesto San Giovanni e San Martino di Lupari.

I fari della quarta giornata erano tutti puntati sulla partita di altissima classifica tra Ragusa e Venezia. A spuntarla sono le ragazze di Massimo Romano con il punteggio di 64-71. Cruciale un ultimo parziale che ha visto la squadra ospite prevalere per 17-23 e che ha dunque consentito alla venete di portare a 5 le vittorie consecutive in campionato. Top scorers del match sono la serba Yvonne Anderson per Venezia e la statunitense Asia Taylor per Ragusa, entrambe con 15 punti a referto.

Schio continua il percorso netto con una buona prova contro Faenza. Il primo quarto è quello decisivo con le venete che volano sul +15 (16-31). Il resto della partita è di puro controllo per il gruppo di Georgios Dikaioulakos che alla fine trionfa con un netto 54-70. Top scorer del match la francese Sandrine Gruda con 18 punti, mentre non bastano alla squadra di casa i 12 punti a testa dell’italiana Rosa Cupido e di Kunaiyi-Akpanah.

Tutto facile anche per Campobasso nella gara casalinga contro Sassari. Dopo un primo quarto equilibrato, le ragazze di Domenico Sabatelli prendono infatti il largo e aumentano il vantaggio fino al +35 finale (94-59). Le migliori della partita sono la statunitense Reshanda Gray (25 punti con 9/13 da due) e l’argentina Florencia Chagas (16 punti) per la squadra di casa e la statunitense Jessica Shepard (22 punti) per le sarde.

San Martino di Lupari si porta a 2 successi in questa Serie A. Nella sfida contro Empoli le ragazze di Lorenzo Serventi trovano lo strappo nel secondo tempo con un parziale totale di 18-33 che le consente di aggiudicarsi il successo finale per 55-69. Grandi prestazioni della statunitense Shae Kelley con 21 punti e l’italiana Silvia Pastrello con 19 punti per le venete. Per la squadra di casa invece ci sono da segnalare i 16 punti dell’azzurra Sara Bocchetti.

Vittoria sofferta per Sesto San Giovanni contro Costa Masnaga. Dopo 30′ minuti di grandissimo equilibrio (terminati sul 60-60), la squadra di casa riesce a trovare l’allungo decisivo nell’ultimo quarto grazie a un parziale di 17 punti a 13. Per le lombarde si tratta del secondo successo in campionato, mentre per le ragazze di Paolo Seletti salgono a tre le sconfitte stagionali. A decidere il match i 19 punti della statunitense Bashaara Graves (per lei 8/14 da due) ed i 17 dell’italiana Sara Crudo, mentre non servono a nulla i 15 punti a testa dell’azzurra Matilde Villa e della statunitense Jessica Jackson (4/5 da 3).

Primo successo nell’attuale Serie A per Broni. Le ragazze di Andrea Castelli superano Lucca con il punteggio di 56-48. Decisivo ai fini del risultato finale il primo parziale che ha visto le lombarde acquisire un vantaggio di 10 punti (18-8). Le toscane non sono infatti riuscite a reagire nel corso dei successivi 30 minuti e hanno così subito la terza sconfitta in stagione. Le migliori del match sono la croata Nina Dedid con 17 punti per Broni e la statunitense Blake Dietrick per Lucca con 19 punti.

