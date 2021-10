Quinta vittoria su altrettanti impegni per il Famila Schio in questa Serie A 2021-2022. La formazione allenata da Georgios Dikaioulakos non ha nessun problema nel battere la Costruzioni Italia Broni con il punteggio di 68-37, giovandosi soprattutto dei 13 punti e 14 rimbalzi di Charli Collier, una delle grandi protagoniste del blocco straniero in quest’edizione del massimo campionato. Dall’altra parte nessuna giocatrice in doppia cifra, con Elena Bestagno e Virginia Galbiati migliori marcatrici a quota 8.

Di equilibrato c’è solo il primo quarto, che si chiude sul 16-11, poi la differenza di valori in campo si vede tutta e a definirla è Olbis Andrè (12 punti per lei), autrice dell’allungo che divide in due l’incontro, che all’intervallo giunge sul 34-18.

Sono sostanzialmente solo Galbiati e Bestagno a cercare di offrire qualcosa che somigli a una resistenza, presto peraltro piegata da una fiammata di Crippa con frammenti di Sottana e Collier. Ritorna a farsi incisiva Andrè, 58-32 a fine terzo periodo. Nel quarto finale c’è poco da dire, con i due attacchi che quasi si fermano fino al 68-37 finale.

FAMILA SCHIO-COSTRUZIONI ITALIA BRONI 68-37

SCHIO – Del Pero 2 (0/1 da 3), Mestdagh* 9 (1/1, 2/5), Sottana 5 (1/2, 1/5), Gruda* 6 (1/5 da 2), Verona 8 (2/5, 0/3), Crippa* 6 (3/4, 0/3), Andre’ 12 (5/8 da 2), Dotto* 3 (1/2 da 3), Keys 4 (1/4, 0/1), Collier* 13 (4/4, 1/1) All. Dikaioulakos

BRONI – Bestagno* 8 (4/6 da 2), Albano 5 (1/4, 1/2), Repetto, Galbiati* 8 (2/7, 0/1), Mazza 3 (0/2, 1/1), Dedic* 7 (3/10 da 2), Perisa*, Quintiero, Krivacevic* 4 (1/7, 0/1), G. Castelli, Giuseppone 2 (1/3 da 2), Bona. All. A. Castelli

Foto LiveMedia/Gianluca Ricci – LivePhotoSport.it