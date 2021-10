Basket, EuroCup 2021-2022: Trento travolta in casa da Badalona

Brutta sconfitta per la Dolimiti Energia nella prima giornata dell’EuroCup 2021-2022. La squadra italiana è stata nettamente sconfitta dagli spagnoli della Joventut Badalona per 86-56. Una partita dominata dalla formazione di Carles Duran, che ha costruito il break decisivo dopo l’intervallo.

Prestazione da dimenticare per Trento, che ha tirato malissimo da due punti (17/52) e non ha fatto certamente meglio dall’arco (5/20). In doppia cifra ha chiuso solo Jordan Caroline con 12 punti, mentre per Badalona i migliori sono stati Vladimir Brodziansky, Joel Parra ed Ante Tomic, tutti con 13 punti (anche 8 rimbalzi per il centro croato).

Dopo un primo quarto equilibrato e chiuso da Trento sotto solo di tre punti (14-17), già nel secondo arriva l’allungo degli ospiti che si portano all’intervallo avanti 12 punti (40-28). Il break decisivo, come detto, è arrivato in un terzo quarto orribile sul piano offensivo per Trento, con solo nove punti a referto. Trento crolla in maniera decisiva e alla sprofonda sul -30 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – JOVENTUT BADALONA 56-86 (14-17, 14-23, 9-22, 19-24)

Trento: Bradford 9, Williams 3, Reynolds 8, Conti 2, Forray 2, Flaccadori 6, Saunders 8, Mezzanotte 5, Lardener 1, Caroline 12

Badalona: Busquets 5, Paul 2, Ribas 9, Brodziansky 13, Ventura 2, Vives 2, Feliz 9, Willis 6, Birgander 12, Parra 13, Maronka, Tomic 13

Credit Ciamillo