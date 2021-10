Basket, EuroCup 2021/2022: esordio difficile per Trento

Al BLM Group Arena la squadra di Emanuele Molin sfiderà domani sera alle ore 20.00 la Joventut Badalona nel match valevole per la prima giornata dell’EuroCup 2021/2022 (girone A).

Dopo le due vittorie consecutive in Serie A (contro Reggio Emilia e Cremona), Trento è pronta per iniziare con il piede giusto in Europa. Dall’altra parte ci saranno gli spagnoli della Joventut Badalona (club dalla grande storia) che arriva a questo match dai 3 successi e 2 sconfitte nell’inizio di campionato.

Coach Molin farà sicuramente affidamento ai top della sua squadra. Spazio dunque a Cameron Reynolds, Jordan Caroline, Diego Flaccadori (17 punti e 4/7 da tre nell’ultimo match) e Jonathan Williams. Per gli spagnoli invece saranno fondamentali le prestazioni del lungo Ante Tomic (un veterano dell’Eurolega che ha indossato le maglie di Real Madrid e Barcellona), Pau Ribas (altro ex Barcellona), all’esterno Guillem Vives (vincitore di un EuroCup con il Valencia) e al tiratore Brandon Paul (che ha anche un trascorso in Eurolega con l’Efes e l’Olympiakos).

È importante ricordare che il formato non sarà più lo stesso della passata stagione. Non ci saranno più infatti le 2 fasi seguite dall’eliminazione diretta, bensì vedremo prima i 20 club partecipanti suddivisi in 2 gironi all’italiana da 10 squadre, con 18 partite del girone, e poi una successiva seconda fase (a cui accederanno le prime 8 di ogni girone) dove ci saranno incontri ad eliminazione diretta con ottavi, quarti, semifinali e finali su sfida unica in casa della squadra meglio classificate al termine della prima fase.

Credit: Ciamillo