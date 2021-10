Basket: Andrea Cinciarini e due persone dello staff di Reggio Emilia positivi al Covid-19, negativo il resto del gruppo

Dopo le positività al Covid-19 emerse a Varese nella giornata di ieri, oggi tocca a Reggio Emilia dover toccare con mano una simile situazione. Sono tre, infatti, i facenti parte della squadra e dello staff che, a seguito di test molecolari effettuati ieri, devono fare i conti il contagio.

Tra questi, l’unico giocatore è anche il nome che più sta facendo girare la squadra in campo, Andrea Cinciarini, tornato dopo più di un lustro in terra reggiana, dove era stato tra i grandi protagonisti dello scudetto sfiorato contro Sassari. Con lui positivi anche il viceallenatore Francesco Taccetti e il fisioterapista Nicolò Fagandini.

I test sono stati effettuati da prassi, e anche perché a metà della prossima settimana ci sarà la trasferta in Israele per la FIBA Europe Cup contro l’Hapoel Gilboa Galil. Tutto il resto del gruppo è stato testato e non sono state riscontrate altre positività.

Non è in pericolo lo svolgimento della gara di domani che l’Unahotels disputerà contro la Vanoli Cremona, che si giocherà a mezzogiorno. Niente sfida generazionale, dunque, tra Cinciarini e Matteo Spagnolo, uno dei più interessanti prospetti che l’Italia può proporre per il prossimo futuro.

Credit: Ciamillo