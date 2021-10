Baseball, Claudio Scotti passa ai New York Mets

Secondo quanto riportato dal sito della FIBS, Claudio Scotti tornerà a giocare negli Stati Uniti: il lanciatore ex Pittsburgh Pirates e Fortitudo Bologna, Scotti ottiene un minor league contract con i New York Mets: il romano si è legato alla formazione americana per 5 anni.

Nelle ultime tre annate Scotti ha indossato la divisa della Fortitudo Bologna, vincendo due Scudetti ed una Coppa Campioni. L’azzurro ha giocato anche i recenti Europei in Piemonte con la Nazionale italiana. Come detto, quello negli Stati Uniti è un ritorno, dato che ha giocato con i Pittsburgh Pirates.

Dopo l’esperienza a stelle e strisce ecco il ritorno in Italia, a Nettuno, poi il passaggio alla Fortitudo Bologna. Ora la chiamata dei New York Mets per i prossimi 5 anni.

Foto: FIBS / PhotoBass