Australian Open 2022, gli organizzatori ci ripensano? Ammessi i tennisti non vaccinati, ma con quarantena

Dietrofront da parte degli organizzatori degli Australian Open 2022 di tennis? Vedremo. Stando a quanto riferito dal collega del New York Times Ben Rothenberg, i giocatori non vaccinati (contro il Coronavirus) potranno disputare lo Slam a Melbourne, ma dovranno affrontare 14 giorni di quarantena in hotel, ricordando quanto accaduto nell’edizione di quest’anno.

Ciò trapela da un’e-mail della WTA riportata attraverso un tweet da Rothenberg. Un messaggio che va a contraddire quanto avrebbero dichiarato sinora le autorità australiane, contrarie a concedere il visto a chi si fosse sottoposto al citato vaccino. Il contenuto dell’e-mail prevede infatti che i tennisti e le tenniste già vaccinati godranno di piena libertà, mentre gli altri potranno partecipare dopo essere stati isolamento 14 giorni in hotel e testati regolarmente.

The WTA has told players that unvaccinated athletes will be permitted to play at next year’s #AustralianOpen if they complete two weeks of hard hotel quarantine – but the Victorian government says the matter is not yet settled #SpringSt https://t.co/CYt8YaRyOr

— The Age (@theage) October 25, 2021