ATP Vienna, Matteo Berrettini alla prova del nuovo fenomeno Carlos Alcaraz

Ormai ci siamo. Oggi alle ore 14.00 Matteo Berrettini affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz nei quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Tra i due non ci sono precedenti e ciò non fa altro che aumentare ancora di più la curiosità per un match che si preannuncia davvero interessantissimo.

Partiamo con una certezza: questo scontro non sarà per niente facile per il numero 1 d’Italia. Dall’altra parte del campo, infatti, sarà presente un tennista che, nonostante la giovanissima età (ricordiamo che Alcaraz è addirittura un classe 2003), ha già dimostrato un talento davvero fuori dal comune. Lo spagnolo arriva a questo match dopo una stagione in crescendo che lo ha visto, tra le altre cose, vincere l’ATP 250 di Umago (diventando così, a 18 anni, 2 mesi e 20 giorni, il più giovane a conquistare un titolo dai tempi di Kei Nishikori a Delray Beach 2008) e raggiungere i quarti di finale agli US Open (prima del clamoroso ritiro nella sfida contro il canadese Felix Auger-Aliassime a causa di un problema all’adduttore destro).

Restringendo il campo al solo torneo di Vienna, si può notare che Alcaraz ha fin qui sconfitto avversari di grandissimo valore: il britannico Daniel Evans (numero 24 del ranking) al primo turno ed Andy Murray (ex n.1 del mondo) agli ottavi di finale (vendicandosi così della sconfitta di poche settimane fa proprio contro il britannico nel primo turno del Masters 1000 di Indian Wells). Tutti risultati che testimoniano che la classe c’è e che potenzialmente questo ragazzo potrebbe diventare a breve, insieme a Jannik Sinner, una delle star di questo sport.

Tornando a Berrettini si può dunque affermare che avrà di fronte un avversario molto ostico. Nonostante ciò, l’azzurro non vorrà di certo fermare la sua corsa qui a Vienna dopo il successo al primo turno contro l’australiano Alexei Popyrin (n.77 del ranking) e quello agli ottavi di finale contro il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.25 ATP) e sarà quindi pronto per mettere in campo tutta la sua potenza e precisione al fine di strappare il pass per il prossimo turno.

Comunque vada a finire, questo incontro potrebbe lasciarci diversi spunti intriganti. L’Italia è tutta con Berrettini, in palio c’è un posto tra i migliori quattro del torneo e l’eventuale conferma dell’altissimo livello del portacolori azzurro.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger