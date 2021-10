Jannik Sinner è sempre più lanciato a Vienna. Il tennista altoatesino sta proseguendo sulla strada intrapresa a Sofia, in cui ha spazzato via ogni avversario che si è messo tra lui e il trofeo. Anche nelle prime due partite del torneo austriaco ha mostrato i muscoli, facendo apparire Reilly Opelka e Dennis Novak ugualmente impotenti, come testimonia l’identico 6-4 6-2 a loro inflitto. Ora il gioco si duro per il ragazzo di Sesto Pusteria: nel match di oggi c’è Casper Ruud ad attenderlo, in uno scontro che vale molto più rispetto all’ingresso in semifinale.

Sul cemento viennese combatteranno due dei giocatori che sono cresciuti di più nel corso di questo 2021. Se Sinner ha vinto quattro tornei nel corso dell’anno solare, il norvegese è riuscito a fare ancor meglio con cinque titoli, di cui tre (Bastad, Gstaad e Kitzbuhel) vinti consecutivamente, con il suo gioco diventato nel corso del tempo sempre più incisivo, tanto da permettergli l‘ingresso in top 10, risultato che per Sinner è davvero a portata di mano.

Solo dieci i punti virtuali che lo distanziano da Dominic Thiem, ormai fermo da mesi ed in caduta libera in classifica, un fattore che potrà incentivare l’azzurro a fare il meglio possibile. C’è anche, e soprattutto, il treno ATP Finals su cui salire al volo: con Hubert Hurkacz andato ko al primo turno, l’azzurro metterebbe la freccia con una vittoria e salirebbe a quota 3015 punti, all’ottavo posto della Race, l’ultimo utile per staccare il biglietto per Torino, ed al contempo si porterebbe a sole 90 lunghezze dallo stesso Ruud.

In campo ci dovremo attendere tanto spettacolo. Sinner sta giocando divinamente sul cemento indoor nelle ultime settimane, con i suoi colpi da fondo che appaiono davvero inarrestabili per chiunque. Casper Ruud sta però acquisendo sempre più sicurezza nei propri mezzi, togliendosi l’etichetta da specialista della terra rossa e mostrando miglioramenti su ogni superficie. Tra lui e Sinner sarà un vero e proprio scontro diretto da seguire attentamente. Per la classifica e per il piacere di vedere il tennis aspettiamoci un match al cardiopalma.

Foto: LaPresse