Vittoria con il brivido per Frances Tiafoe nei quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Dopo il sorprendente successo di ieri negli ottavi contro il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie numero 1), lo statunitense (n.49 del ranking) supera l’argentino Diego Schwartzman (n.16 ATP) con il punteggio di 6-4 7-6 (5) in un’ora e 56 minuti di gioco e centra la prima semifinale dell’anno (la quarta della sua carriera). Dopo un primo set deciso nell’ultimo game disponibile, il secondo parziale è un’altalena di emozioni e colpi di scena che si conclude con il tie-break vinto dal tennista a stelle e strisce. Ora Tiafoe affronterà in semifinale il vincente del match tra il nostro Jannik Sinner (testa di serie numero 7) e il norvegese Casper Ruud (testa di serie numero 4).

L’apertura di primo set è tutta in favore dello statunitense. Sul cemento di Vienna il numero 49 del mondo ruba subito il servizio all’avversario e vola rapidamente sul 3-0. Schwartzman non ci sta e reagisce con un controparziale di 4 game a 1 che lo riporta in parità sul 4-4. Sembra tutto in equilibrio per un finale di set punto a punto, ma Tiafoe non vuole perdere tempo e, dopo aver tenuto il servizio nel nono game, conquista il break che gli permette di aggiudicarsi il primo set per 6-4.

Come nel primo parziale, anche la seconda parte di match comincia con il dominio dello statunitense. Il numero 49 del ranking ruba ancora la battuta all’avversario e agguanta il 3-0 dopo aver cancellato 2 palle del controbreak nel terzo game. L’argentino mette fine alla serie di 5 game a 0 in favore di Tiafoe portandosi sul 3-1, poi lo statunitense torna a martellare e vola sul 5-1 con 2 break di vantaggio. Tutto finito? Ovviamente no perché da qui in poi si susseguirà un colpo di scena dietro l’altro: Tiafoe prima perde il servizio a zero, poi spreca il match point nel game successivo e, infine, perde altri due giochi consecutivi che portano Schwartzman a servire incredibilmente per il set. Pare dunque tutto apparecchiato per il terzo parziale, ma il match non smette di regalare sorprese. Lo statunitense ritrova infatti improvvisamente fiducia e conquista sia il controbreak sia il tie-break e ottiene così il successo per 6-4 7-6 (5).

A fine match il conto di vincenti-errori non forzati è di 33-25 per Tiafoe e 11-13 per l’argentino. A pesare sul risultato finale sono però soprattutto i 9 ace del numero 49 del mondo (Schwartzman invece ne ha messo a segno solo uno) e, mettendo da parte il blackout di metà secondo set, la maggiore lucidità dello statunitense nei momenti chiave della partita.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer