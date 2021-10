ATP San Pietroburgo 2021, Taylor Fritz e Marin Cilic ai quarti di finale, eliminato Aslan Karatsev

Si delinea il quadro dei qualificati ai quarti di finale nell’ATP di San Pietroburgo. Sul veloce indoor russo tanti match interessanti e risultati anche sorprendenti.

Si parte dalla fragorosa eliminazione del russo Aslan Karatsev. Il padrone di casa, trionfatore la settimana scorsa a Mosca, non aveva le stesse energie per continuare nel suo percorso. Un po’ così si spiega la sconfitta contro l’australiano John Millman (n.57 del mondo) per 6-3 6-2. Per il n.19 ATP un ko pesante per le sue ambizioni di qualificazione alle Finals di Torino.

Nei quarti Millman se la vedrà contro l’americano Taylor Fritz. Prosegue il magic moment dello statunitense (n.28 ATP) che, dopo aver raggiunto le semifinali a Indian Wells, continua a convincere nel torneo russo. A cadere sotto i suoi colpi è stato l’altro americano Tommy Paul (n.54 del mondo) sullo score di 7-6 (3) 6-4.

Missione compiuta anche per il croato Marin Cilic, finalista a Mosca, e per lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Cilic (n.35 del ranking) ha superato per 6-4 6-7 (1) 6-4 il russo Karen Khachanov (n.30 del mondo) dopo 2 ore e 32 minuti di partita. Un dura lotta che ha sorriso al campione degli US Open 2014 che se la vedrà proprio contro Bautista Agut nei quarti. L’iberico (n.20 ATP), reduce da un periodo negativo, l’ha spuntata per 6-3 6-2 contro l’americano Mackenzie McDonald (n.56 del ranking), mostrando dei segnali di ripresa.

In conclusione, successo dell’olandese Botic van de Zandschulp (n.69 del ranking), uscito vittorioso per 6-2 7-5 nel confronto con il talentuoso americano Sebastian Korda (n.38 del mondo). Il neerlandese giocherà nel prossimo turno contro la testa di serie n.1 Andrey Rublev.

Foto: LaPresse