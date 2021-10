ATP Finals 2021, i qualificati e chi è in corsa: lotta per 2 posti, Jannik Sinner sfida 5 giocatori

Le ATP Finals 2021 andranno in scena a Torino dal 14 al 21 novembre. Si tratta del torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti della stagione, che per la prima volta nella storia si giocherà nel capoluogo piemontese. All’appuntamento sono già qualificati sei giocatori: il serbo Novak Djokovic (8370 punti), il russo Daniil Medvedev (6470), il greco Stefanos Tsitsipas (5695), il tedesco Alexander Zverev (5275), il russo Andrey Rublev (4210), il nostro Matteo Berrettini (4090).

Per gli ultimi due posti sono matematicamente in corsa sei atleti, anche se le loro possibilità di raggiungere l’obiettivo non sono chiaramente le medesime. Tutto si deciderà nell’arco dei prossimi 14 giorni ovvero con le semifinali del torneo ATP 500 di Vienna (questo weekend), il Masters 1000 di Parigi-Bercy (1-7 novembre), il torneo ATP 250 di Stoccolma (7-13 novembre).

Ad avere le maggiori possibilità sembrano essere quattro uomini: il norvegese Casper Ruud (3105), il nostro Jannik Sinner (3015 punti, ma con la possibilità di issarsi a 3135 o 3335 punti in base a come andrà a Vienna), il polacco Hubert Hurkacz (2955) e il britannico Cameron Norrie (2875). In corsa formalmente anche il canadese Felix Auger-Aliassime (2420) e il russo Aslan Karatsev (2280) ma per questi ultimi la strada è decisamente complicata.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger