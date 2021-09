WTA Ostrava 2021, cadono Swiatek e Kvitova: la finale sarà Sakkari-Kontaveit

Niente finale tra prime due teste di serie nel torneo WTA di Ostrava, in Repubblica Ceca, arrivato alla sua seconda edizione. Nel cemento indoor della CEZ Arena saranno Maria Sakkari e Anett Kontaveit a giocarsi il titolo Premier: le due si affronteranno per l’undicesima volta nella loro carriera, con il bilancio a favore della prima (vincitrice degli ultimi due scontri a Madrid e ai Giochi Olimpici) per 6-4.

Sakkari si conferma la bestia nera di Iga Swiatek: in Repubblica Ceca finisce come nei quarti di finale del Roland Garros, con la numero 12 del mondo che si impone in due set sulla polacca. In un match di quasi due ore, la quarta testa di serie del seeding è stata brava a sfruttare subito l’occasione buona nella prima frazione per poi prendersi di forza la prima finale WTA della sua carriera conquistando il controbreak decisivo dopo che la sua arrivata sul cinque pari nel secondo set.

L’estone interrompe invece i sogni di gloria dell’impianto ceco di vedere vincitrice l’idolo di casa Petra Kvitova, e lo fa in maniera netta. Kontavet tira dei sonori ceffoni alla sua avversaria, ed è 6-0 in soli ventisei minuti. La padrona di casa tenta la reazione, ma non le basta per ribaltare l’inerzia della partita, con una sola palla break a disposizione, nemmeno sfruttata: Kontaveit raggiunge così la nona finale in carriera.

WTA OSTRAVA 2021, RISULTATI 25 SETTEMBRE

M. Sakkari b. I. Swiatek 6-4 7-5

A. Kontaveit b. P. Kvitova 6-0 6-4

Foto: LaPresse