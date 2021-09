WTA Ostrava 2021, Anett Kontaveit è la campionessa, battuta Maria Sakkari

Anett Kontaveit è la campionessa del torneo WTA 500 di Ostrava, Repubblica Ceca. Una finale da applausi per l’estone, che per lunghissimi tratti si è dimostrata la più forte contro la greca Maria Sakkari, che deve rimandare l’appuntamento con il primo trofeo della carriera. Con questo risultato Kontaveit risale fino al posto numero 23 delle classifiche mondiali.

È l’estone a farla da padrona ad inizio partita. I suoi turni in battuta scivolano via con pochi patemi e, quando riesce a mettere a posto i piedi per il rovescio stretto incrociato, è automaticamente punto. Nel quarto, combattuto, gioco risponde alla perfezione al servizio della greca e guadagna il break che viene immediatamente confermato. Sakkari pare frastornata e concede nuovamente il servizio per un rapido 6-2.

La greca appare frustrata, non riesce a liberare con costanza il suo diritto. Con la forza della disperazione cerca subito di rimettersi in carreggiata procurandosi una palla break in avvio, annullata autorevolmente da Kontaveit. Il set è molto più equilibrato rispetto al precedente, ma l’estone sembra sempre avere qualcosa in più.

Nel decimo gioco fa le prove generali per mettere il punto esclamativo sulla partita salendo sullo 0-30, ma incontra l’opposizione di Sakkari. L’inevitabile è rimandato di due giochi, con Kontaveit che picchia fortissimo da fondo e conquista così il titolo più importante della carriera.

Kontaveit ha concesso davvero poco con il servizio: soltanto quattro punti persi con la seconda, 76% con la prima e solo una palla break a disposizione dell’avversaria, annullata senza patemi. Soprattutto sono i 32 punti conquistati in risposta a far pendere la bilancia dalla sua parte.

Foto: LaPresse