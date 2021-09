E’ stato sorteggiato nella notte italiana il tabellone principale del torneo WTA 500 di Chicago, che mette ancora una volta al centro dell’attenzione tennistica la celebrata città dell’Illinois sul Lago Michigan. Un autentico spettatore interessato, questo specchio d’acqua, in quanto da un’altra parte che gli è molto vicina si sta svolgendo la Ryder Cup.

Due le italiane presenti in tabellone. Camila Giorgi è accreditata della testa di serie numero 15, ma in prospettiva non le è andata troppo bene. Se il primo turno con la rumena Elena-Gabriela Ruse la vede favorita, è già dal secondo, con l’ucraina Marta Kostyuk (rampante da anni, ma ancora in cerca di conferma) che dovrà fare già una certa attenzione. Agli ottavi, però, lo scontro di fuoco sarebbe con la numero 1 del Paese appena citato (e del seeding), l’ucraina Elina Svitolina, che l’ha già battuta nei quarti alle Olimpiadi.

Per quel che concerne invece Jasmine Paolini, anche lei avrà un confronto inedito con l’americana Hailey Baptiste, destinataria di una wild card e con un ranking di numero 178 attuale. La diciannovenne di Washington è stata finora al massimo numero 166. Potrebbe riproporsi il secondo turno degli US Open con la bielorussa Victoria Azarenka, in una zona quasi stellare vista la presenza anche della spagnola Garbine Muguruza.

Il torneo gode di parecchie attenzioni, però, anche per il grande ritorno di Kim Clijsters, che riprende la via del campo dopo un anno in cui, tra varie vicissitudini, non ci è riuscita: per la quattro volte vincitrice Slam il confronto è con Su-Wei Hsieh (Taipei), il che lascia intendere la possibilità di vedere dello spettacolo in campo. Attenzione anche ai primi turni Anisimova-Golubic e Tomljanovic-Vondrousova.

WTA 500 CHICAGO: IL TABELLONE

Svitolina (UKR) (1)-Bye

Anisimova (USA)-Golubic (SUI)

Qualificata/Lucky Loser-Kostyuk (UKR)

Ruse (ROU)-Giorgi (ITA) (15)

Pegula (USA) (9)-Qualificata/Lucky Loser

Petkovic (GER)-Qualificata/Lucky Loser

Clijsters (BEL) (WC)-Hsieh (TPE)

Bye-Jabeur (TUN) (6)

Bencic (SUI) (3)-Bye

Qualificata/Lucky Loser-Dolehide (USA) (WC)

Osorio Serrano (COL)-Martincova (CZE)

Stephens (USA)-Zidansek (SLO ) (13)

Kudermetova (RUS) (12)-Qualificata/Lucky Loser

Davis (USA)-Qualificata/Lucky Loser

Sasnovich (BLR)-Keys (USA)

Bye-Rybakina (KAZ) (5)

Mertens (BEL) (7)-Bye

Cornet (FRA)-Yastremska (UKR)

Bouzkova (CZE)-Doi (JPN)

Qualificata/Lucky Loser-Collins (10) (USA)

Teichmann (SUI) (16)-Kanepi (EST)

Vandeweghe (USA) (WC)-Linette (POL)

Tomljanovic (AUS)-Vondrousova (CZE)

Bye-Pavlyuchenkova (RUS) (4)

Andreescu (CAN) (8)-Bye

Qualificata/Lucky Loser-Rogers (USA)

Qualificata/Lucky Loser-Garcia (FRA)

Brengle (USA)-Kontaveit (EST) (11)

Azarenka (BLR) (14)-Zhang (CHN)

Baptiste (USA) (WC)-Paolini (ITA)

Vekic (CRO)-Li (USA)

Bye-Muguruza (ESP) (2)

