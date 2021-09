Oggi una cronometro conclusiva in gestione per lui, senza patemi per la seconda posizione in classifica generale che era ormai assicurata. È arrivato sul finale lo scalpo di Roglic, che è andato a raggiungerlo pur partendo due minuti prima, ma era da mettere in preventivo. In generale una Vuelta a España 2021 super per Enric Mas, che ha chiuso in piazza d’onore.

Le parole dell’iberico all’arrivo: “Dobbiamo essere contenti. Abbiamo raggiunto questo podio che è un orgoglio per la squadra. Ieri è stato il primo giorno in cui mi sono sentito davvero bene dopo la caduta di qualche giorno fa. È stata una cronometro molto dura a causa di quei colpi. Per fortuna non ho dovuto giocarmi la Vuelta con Roglic oggi”.

Poi su Miguel Angel Lopez e ciò che è successo: “Sono cose interne alla squadra che non hanno niente a che fare con me. Credo che le dichiarazioni su quanto accaduto siano già state fatte e non ho nulla da dire”.

Sul futuro: “Ora voglio soprattutto fare una buona cena con la squadra, godermela e festeggiare bene e da domani voglio lavorare alla fine della stagione, perché mi sento abbastanza bene e voglio correre le classiche italiane, che mi sono sempre piaciute”.

Foto: Lapresse