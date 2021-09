Enric Mas ha vissuto la Vuelta a España della sua definitiva esplosione. Anche oggi il corridore della Movistar si è dimostrato come un ottimo antagonista per Primoz Roglic, rimanendogli attaccato alle calcagna e difendendo al meglio il suo secondo posto in classifica generale.

Lo spagnolo si è difeso perfettamente sul Castro de Herville, chiudendo la frazione odierna al quarto posto. La piazza d’onore è al sicuro con 2’10” di margine su Jack Haig (Bahrain-Victorious), ora sul terzo gradino del podio dopo il ritiro di Miguel Angel Lopez.

Mas prova a ricostruire cosa è successo al momento in cui il suo compagno di squadra ha perso contatto: “Abbiamo visto che Roglic stava arrivando e non potevamo più tirare per evitare di far perdere altro tempo a Miguel. Il suo ritiro? Ne so quanto voi“. Ed anzi, lo spagnolo chiede ai giornalisti di ricostruire che cosa gli sia successo.

Il leader della Movistar è soddisfattissimo della sua Vuelta: “Per me è stato un grandissimo secondo posto. Non posso fare altro che ringraziare la squadra, ho vissuto tre grandi settimane qui in Spagna“.

