L’Italia ha vinto gli Europei 2021 di volley femminile, sconfiggendo la Serbia per 3-1 nella spettacolare finale andata in scena alla Stark Arena di Belgrado. La nostra Nazionale ha espugnato la tana delle Campionesse del Mondo e ha conquistato il terzo titolo continentale della storia dopo quelli del 2007 e del 2009, infliggendo una severa lezione a quella che fino a stamani era la nostra bestia nera. Le azzurre sono salite sul gradino più alto del podio a distanza di 12 anni dall’ultima: 14 giocatrici si sono messe al collo la medaglia d’oro, ma a trionfare sono state in realtà 16 ragazze.

La formazione del CT Davide Mazzanti non si è dimenticata di chi ha effettuato tutto il percorso estivo insieme al gruppo, ma non è potuto essere presente all’appuntamento a causa di infortuni. Miriam Sylla e compagne hanno portato sul podio le magliette di Caterina Bosetti e Sarah Fahr: la schiacciatrice ha dovuto rinunciare a causa di un crac rimediato in allenamento dopo le Olimpiadi, la centrale aveva invece preso parte alle prime quattro partite degli Europei ma poi si era infortunata durante il match contro la Croazia nella fase a gironi.

Foto: CEV