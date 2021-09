Davide Mazzanti festeggia la schiacciante vittoria dell’Italia nei quarti di finale degli Europei 2021 di volley femminile. Il CT della Nazionale ha assistito alla netta affermazione delle azzurre contro la Russia, travolta con un perentorio 3-0 in appena 67 minuti di gioco. Le vice campionesse del mondo sono state impeccabili in tutti i fondamentali e hanno travolto il sestetto di coach Sergio Busato, sciorinando un meccanismo muro-difesa encomiabile, un servizio ficcante (13-0 di parziale sulla serie in battuta di Alessia Orro nel secondo set), un attacco dinamitardo e una ricezione tonica.

L’Italia si è così assicurata la possibilità di giocare la semifinale contro l’Olanda (venerdì 3 settembre, ore 20.00) e punta a raggiungere l’atto conclusivo alla Stark Arena di Belgrado (Serbia). Davide Mazzanti ha analizzato la prestazione odierna ai microfoni della Rai: “Oggi ho visto diverse cose belle. Abbiamo le sensazioni giuste per giocare una bella pallavolo. Quando siamo stati conservatori, in alcune gare, abbiamo fatto male. Oggi invece le ragazze sono state coraggiose, abbiamo rischiato bene e tanto e abbiamo lasciato poco spazio alle nostre avversarie. In attacco abbiamo fatto molto bene. Sylla ha fatto tante belle cose e ha ritrovato continuità. Si è divertita, credo, non solo nel gioco di equilibrio ma anche in fase di attacco”.

Il CT ha poi rilasciato anche una battuta riguardo alla prossima avversaria: “Ci penseremo da stasera. È una semifinale europea: sarà sicuramente difficile. Non so cosa aspettarmi dall’Olanda, che è un po’ diversa da quella che abbiamo visto negli ultimi anni”.

Foto: Lapresse