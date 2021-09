Volley, Alessandro Michieletto rinnova con Trento per altre tre stagioni

Alessandro Michieletto, campione d’Europa con la Nazionale italiana di volley maschile, ha rinnovato il proprio contratto con Trento per ulteriori tre stagioni. L’esordio in prima squadra è avvenuto il 13 febbraio 2019, e da allora i gettoni con Trento sono diventati 55, con 272 punti messi a segno.

Il nuovo accordo scadrà a giugno 2024: Michieletto, nato a Desenzano del Garda (Brescia) il 5 dicembre 2001, alto 209 cm, di ruolo schiacciatore, ha giocato dal 2017-2018 con le squadre satellite di Trento in C, B ed A3 e nelle giovanili prima di fare il grande salto in prima squadra.

Il Presidente di Trentino Volley, Diego Mosna, ha dichiarato a L’Adige: “La sua affermazione durante l’ultima stagione ha stupito tanti, ma non noi che lo conoscevamo bene sin dai tempi della Boy League Under 14. Alessandro è sicuramente il maggior talento, fisico e tecnico, che la pallavolo italiana abbia espresso negli ultimi anni, siamo fieri che la sua carriera possa continuare nel Club in cui è cresciuto. La firma del contratto triennale è la migliore assicurazione sul futuro di Trentino Volley: i tifosi gialloblù potranno continuare a vedere pallavolo di altissimo livello e sognare in grande“.

Così dopo l’accordo Alessandro Michieletto: “Sono cresciuto e voglio continuare a farlo con addosso la maglia di Trentino Volley. Questo per me è molto più di un club: è l’ambiente dove ho iniziato ad amare la pallavolo, dove ho iniziato a sognare di giocare ad alti livelli, per poi effettivamente riuscirci. Sono grato per tutto quello che la Società, il Presidente, i dirigenti e gli allenatori hanno fatto e stanno facendo per me. Proseguire qui la carriera è sempre stato il mio sogno, voglio tenere sulle spalle a lungo quel numero cinque e soprattutto voglio offrire il mio contributo per ottenere quanto prima una grande vittoria in gialloblu“.

