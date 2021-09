Non solo in molti sono rimasti stupiti dall’esultanza di Daniil Medvedev al termine della finale vinta agli US Open contro Novak Djokovic, ma è stato lo stesso russo a spiegare già in campo da cosa derivi quel cadere a terra in maniera quasi controllata, con la lingua di fuori, dopo l’ultima risposta in rete del serbo.

L’ispirazione, infatti, ha una combinazione: “L2 + Left”. Si tratta di una combinazione per PlayStation attraverso la quale si attiva un’esultanza sui giochi della serie FIFA: l’ammissione ha generato un’autentica ondata social, soprattutto tra quelli che quei comandi li conoscono e ricordano benissimo.

Ancora più preciso è stato, il numero 2 del mondo, in conferenza stampa: “E’ stata una notte, una di quelle insonni. Cinque, dieci minuti in cui hai pensieri pazzi, come chiunque altro. Era come ‘ok, se vinco Wimbledon, non festeggiare è noioso. Devo fare qualcosa, ma devo farla speciale.’ Mi piace giocare a FIFA, alla PlayStation. La chiamano ‘l’esultanza a pesce morto’. Se conosci il tuo avversario quando giochi a FIFA, molte volte lo farai. Segnerai, sarai avanti 5-0, lo farai“.

E ancora: “Sì, ho parlato con i ragazzi nella locker room, sono giovani, molto alla mano. Giocano a FIFA. Stavano lì come a dire ‘questo è leggendario’. Chiunque io abbia visto che gioca a FIFA pensa sia leggendario. E’ come volevo renderlo“.

L’ESULTANZA DI DANIIL MEDVEDEV



Foto: LaPresse