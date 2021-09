VIDEO Napoli-Cagliari 2-0, highlights, gol e sintesi: Osimhen e Insigne fanno volare gli azzurri

Il Napoli non si ferma davvero più e fornisce una nuova prova di forza, infilando la sesta vittoria consecutiva in Serie A. I partenopei proseguono il proprio percorso netto in campionato liquidando il Cagliari con un secco 2-0 nel match valido per la sesta giornata.

I ragazzi di Luciano Spalletti si sono imposti di fronte al proprio pubblico allo Stadio Diego Armando Maradona e si sono così confermati in testa alla classifica generale con due punti di vantaggio su Milan e quattro lunghezze sull’Inter: gli azzurri stanno offrendo un calcio davvero molto spumeggiante e convincente in tutti i fondamentali, la squadra campana sembra avere le carte in regola per battagliare per la conquista dello scudetto. I sardi, invece, restano al penultimo posto in graduatoria con appena due punti all’attivo incappano nel secondo ko di fila.

Il Napoli parte decisamente meglio e all’undicesimo minuto passa già in vantaggio: azione prolungata dei padroni di casa, bellissima palla in profondità di Anguissa per l’inserimento sulla destra di Zielinski, il polacco mette in mezzo un bellissimo pallone rasoterra e Osimhen è bravo a insaccare accorrendo sul primo palo.

Il Cagliari ha reagito al 18′ sfiorando il pareggio con Caceres sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi al 24′ Osimhen è andato a un passo dal raddoppio in contropiede. Il Napoli è decisamente più brillante in fase di palleggio, ma non riesce a costruire altre occasioni da gol nel primo tempo e va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0.

I ragazzi di Spalletti iniziano brillantemente la ripresa e al 56′ si procurano un calcio di rigore: Osimhen supera Godin nell’uno contro uno e viene steso, Insigne è poi impeccabile dal dischetto e sigla il 2-0. Il risultato in ghiaccio, Zielinski e Anguissa si rendono ancora pericolosi nel quarto d’ora successivo. Poi girandola di sostituzioni e ultimi dieci minuti di totale controllo. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Napoli-Cagliari 2-0.

VIDEO GOL OSIMHEN (1-0)

ZAMBO ZIELINSKI POUR OSIMHEN INCROYABLE #NapoliCagliari pic.twitter.com/jIA6s9UwXN — Le Football en VOD XXXVIII (@footballvodxxx8) September 26, 2021

VIDEO GOL INSIGNE (2-0)

Foto: Lapresse