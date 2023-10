Cos’è successo a Osimhen e quando torna a giocare? Tra infortunio e rinnovo di contratto

Clima di tensione in casa Napoli. Dopo la sconfitta al Maradona prima della sosta contro la Fiorentina, le notizie che sono arrivate durante lo stop del campionato non hanno di certo rasserenato l’umore dei partenopei, a cominciare dall’infortunio patito da Victor Osimhen con la sua Nigeria. Il centravanti azzurro dovrà stare fuori oltre un mese a causa di una lesione di medio grado del bicipite femorale destro, una tegola non da poco per la squadra di Rudi Garcia che dovrà rinunciare al suo bomber in un periodo molto intenso della stagione.

Di certo la situazione all’interno dello spogliatoio napoletano non è migliorata con il passare dei giorni. Infatti, nella giornata di ieri, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso il suo pensiero riguardo la trattativa per il rinnovo del contratto del nigeriano: “Se dopo una stretta di mano le cose cambiano, la cosa dispiace, ne prendiamo atto ma poi la vita va avanti…“.

Dopo alcune voci di uno “scontro” in atto tra Osimhen e De Laurentiis, la società partenopea ha rilasciato un comunicato per fare chiarezza sulla vicenda: “Abbiamo letto delle ricostruzioni forzate delle parole del presidente De Laurentiis rispetto alla questione Osimhen. Meglio chiarire. Il Presidente De Laurentiis non ha detto nulla di negativo nei confronti di Victor, solo che dopo una lunga trattativa, culminata con una stretta di mano che sanciva la volontà di proseguire il rapporto, Victor ha avuto un ripensamento. La speranza del Presidente De Laurentiis è che si tratti solo di una pausa di riflessione. Nelle prossime settimane, complice anche il fatto che Victor dovrà restare fermo per la riabilitazione, De Laurentiis, Osimhen e il suo agente Roberto Calenda si incontreranno per parlare del futuro, nella massima serenità. Leggere che ci sia gelo tra Osimhen e il Napoli è totalmente fuori luogo“.

Foto: Lapresse