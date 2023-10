Infortunati Napoli, chi si è fatto male in Nazionale e non può tornare in Serie A? Osimhen out almeno un mese

Il caos è tornato in casa Napoli dopo il ko prima della sosta contro la Fiorentina. Una sconfitta che ha ridestato i malumori della piazza verso Rudi Garcia, che è stato praticamente esautorato da Aurelio De Laurentiis per poi fare marcia indietro quando ha capito che non sarebbe potuto arrivare ad Antonio Conte. E siccome le disgrazie non arrivano mai da sole, è arrivato anche l’infortunio in Nazionale di Victor Osimhen.

Il nigeriano ha accusato un problema alla coscia durante l’amichevole con l’Arabia Saudita di Roberto Mancini. Dopo essere tornato in ritiro, il capocannoniere della scorsa stagione ha accusato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra, aggiungendosi in infermeria a Juan Jesus e Zambo Anguissa.

Per Osimhen si profila un’assenza di almeno un mese; sicura la sua assenza nella partita contro il Milan del prossimo 29 ottobre, mentre l’obiettivo sarà di avere il calciatore a disposizione per il match contro il Real Madrid del 29 novembre.

Nel mentre, Rudi Garcia cercherà di fare necessità virtù con Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone; il primo ha giocato in parecchie posizioni in mezzo al campo ma non come punta centrale lo scorso anno, mentre l’argentino ha giocato al momento la miseria di 111 minuti in tutte le competizioni.

Foto: LaPresse