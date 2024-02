L’Inter ipoteca lo scudetto: Atalanta travolta, Juventus a -12. Napoli a valanga con Osimhen e Kvara

Oggi si sono giocati due recuperi della 21ma giornata della Serie A, non disputati un mese fa a causa degli impegni di Inter e Napoli in Supercoppa Italiana. I neroazzurri hanno sconfitto l’Atalanta con uno schiacciante 4-0: Darmian porta in vantaggio i padroni di casa al 26′ su invito di Mkhitaryan, poi Lautaro Martinez raddoppia del recupero del primo tempo su proposta di Pavard; nella ripresa Lautaro sbaglia un rigore al 54′, ma Dimarco insacca il 3-0 e poi al 72′ Frattesi arrotonda. L’Inter ha così rafforzato il primo posto: 12 punti di vantaggio sulla Juventus a parità di incontri disputati, ora lo scudetto è davvero a un passo. La Dea è invece quinta a -2 dal Bologna e a +2 sulla Roma, in lotta per un posto in Champions League.

I partenopei si sono imposti con uno schiacciante 6-1 in casa del Sassuolo: dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Racic, i Campioni d’Italia si sono scatenati e hanno pareggiato i conti al 29′ con il sigillo di Rrahmani, poi è arrivata la doppietta di Osimhen su invito di Politano per il 3-1 all’intervallo; al ritorno in campo Osimhen è incontenibile e firma la tripletta personale su imbeccata di Kvaratskhelia, che poi mette a segno una doppietta per il definitivo punteggio tennistico. Il Napoli torna così al successo dopo aver raccolto soltanto due punti nelle ultime tre giornate e aggancia la Lazio all’ottavo posto, restando ancora in corsa per un biglietto in Europa.