Incontro di lusso in quel di Monza, sede del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Nello scorso week-end si sono conosciuti per la prima volta sul circuito lombardo Marcell Jacobs, recente campione olimpico sia sui 100 metri che nella 4×100 m, e Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo a livello automobilistico.

Uno scambio di battute quello tra i due nel paddock: l’azzurro ha presentato le sue medaglie d’oro al britannico, annunciandolo come suo idolo. Il fenomeno della Mercedes ha provato al collo il peso dell’alloro a Cinque Cerchi, scherzando con un “Dovresti aggiungerci qualche diamante!”.

Il tutto è stato immortalato dalla Mercedes che oggi ha pubblicato il video sul suo canale Twitter.

Two Champions 🏆🥇@LewisHamilton 🤝 Marcell Jacobs

Awesome to meet the Olympic 100m champion in Monza! Some 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙤𝙪𝙨 speed in the room that day 🔥 pic.twitter.com/RBZG2a0RZf

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 21, 2021