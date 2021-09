L’avventura di Jannik Sinner agli US Open è finita. L’azzurro si è dovuto arrendere al n.4 del mondo, vincitore del torneo olimpico di Tokyo, Alexander Zverev negli ottavi di finale

Pronostici rispettati dal momento che il tedesco in quest’ultimo periodo è in grande fiducia, come testimoniato dalla serie di 15 successi consecutivi negli ultimi incontri sostenuti. Sascha ha espresso un tennis molto pragmatico, facendo la differenza nei momenti decisivi e soprattutto appoggiandosi al servizio, colpo fondamentale su una superficie così rapida.

Dal canto suo, Jannik ha tanto da lavorare e ha piena consapevolezza di cosa debba fare. L’altoatesino, infatti, con estrema lucidità ha analizzato alcuni degli aspetti del ko contro il tedesco. Un percorso di crescita che continua e in una fase diversa come spiegato da lui stesso in conferenza stampa: “Una volta ero molto libero di giocare la partita. Per esempio a NextGen, quando sei lì e non hai nulla da perde entri in campo e tiri, fai quello che senti. Ora le cose sono diverse, gli altri ti conoscono e non puoi entrare in campo e tirare tutto a 1000. Sono nella seconda fase della mia crescita, la prima era di entrare in questo circuito, ora gli altri mi conoscono e non posso stare vicino e tirare a 1000 tutte le palle“, le sue parole riportate da Ubitennis.

Sinner non si scompone anche perché i risultati del 2021 gli sorridono, dal momento che da lunedì sarà nella top-15 del ranking ATP e a 20 anni non è certo male: “Con il mio team cerchiamo di lavorare per migliorare sempre, e io provo sempre a dare il 100% in campo, sia nei giorni buoni sia in quelli meno buoni. Durante gli ultimi tornei, a parte a Toronto, ho dato il massimo in campo, ho avuto la possibilità di vincere in ogni match. Ho 20 anni, e sono orgoglioso della posizione raggiunta finora. L’importante è non avere fretta: ho un gran team che lavora con me, Piatti ha tanta esperienza in ogni aspetto del gioco, quindi sono contento della situazione attuale”.

VIDEO LE PAROLE DI JANNIK SINNER IN CONFERENZA STAMPA

Foto: LaPresse